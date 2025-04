- Uważam, że jeśli Franciszek był papieżem pełnym niespodzianek, to to konklawe też takie będzie - powiedział hiszpański kardynał Jose Cobo. Kardynałowie od śmierci papieża Franciszka spekulują, kto może być jego następcą, ale zgodnie twierdzą, że nie jest to łatwa kwestia. Datę konklawe mogą podać już w poniedziałek.