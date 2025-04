Czekał przy aucie Stanowskiego po debacie. "Było to lekko dziwne"

- Zastanawiam się, jaki jest pański cel startu w tych wyborach. Mój jest znany. Pański do końca nie jest znany, a wydaje mi się, że może być on bardziej interesujący od mojego - powiedział Krzysztof Stanowski, zwracając się do Macieja Maciaka. Dodał, że po jednej z poprzednich debat Maciak "wyśledził" jego auto w centrum Warszawy i tam na niego czekał.