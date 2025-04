Zrobił selfie z Hołownią. "Jedna z niewielu rzeczy, w których ma doświadczenie"

Pana rządy będą oznaczały chaos w kraju - powiedział marszałek Szymon Hołownia podczas starcia w debacie ze Sławomirem Mentzenem. Z kolei kandydat Konfederacji przekonywał, że jeśli wybory wygra kandydat Trzeciej Drogi, to "nic się nie zmieni". Przed pytaniami Mentzen zapozował do selfie z marszałkiem Sejmu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował, że podczas debaty organizowanej przez "Super Expres" pytanie zada kandydatowi Konfederacji.

Sławomir Mentzen przed starciem słownym zrobił sobie selfie z liderem Polski 2050.

"Robienie selfie to jedna z niewielu rzeczy, w których Szymon Hołownia ma doświadczenie ;)" - napisał później w mediach społecznościowych kandydat Konfederacji.

Prawdopodobnie było to nawiązanie do zamieszania w weekend, kiedy opozycja zarzuciła marszałkowi Sejmu, że ten robił sobie zdjęcia na pogrzebie papieża Franciszka. Szymon Hołownia tłumaczył później, że robił zdjęcie placu św. Piotra.

Debata prezydencka. Mentzen: Jeżeli to wygra pan, będzie dokładnie to samo

- Dlaczego, jeżeli nie chcemy, żeby Tusk dalej rządził Polską, żeby wygrał Trzaskowski należy głosować na pana, ponieważ ma pan najwyższe szanse na wygranie z nim w drugiej turze? - zapytał marszałek Sejmu, dodając, że kandydat Konfederacji powtarzał to wielokrotnie w czasie poprzedniej debaty.

- Skoro prawie ze wszystkich badań wynika, że mam w drugiej turze większe szanse niż pozostali kandydaci, to jeżeli ktoś nie chce, żeby wygrał Rafał Trzaskowski, powinien życzyć sobie tego, żebym to ja znalazł się z nim drugiej turze po to, żebym mógł z nim tam wygrać - odpowiedział Mentzen.

Dodał, że "jest zupełnie oczywiste, że jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to będzie to wyglądało tak samo jak teraz, tylko gorzej". - To znaczy nie będziecie posuwali kraju w dobrym kierunku - powiedział.

- Jeżeli to wygra pan, będzie dokładnie to samo - to znaczy nic się nie zmieni. Jeżeli ktoś chce prawdziwej zmiany, chce żeby Polska wreszcie naprawdę odrzuciła Zielony Ład, nie respektowała Paktu Migracyjnego, nie stosowała takiej polityki na kolanach względem chociażby Ukrainy, to w Polsce wreszcie musi się coś zmienić. Żeby coś się zmieniło, trzeba najpierw zmienić prezydenta - dodał.

Hołownia: Pana rządy będą oznaczały chaos w kraju

Szymon Hołownia zwracając się do Mentzena odparł: "Pana rządy będą oznaczały chaos w kraju".

- Świat z pana marzeń: płatne studia, będą oznaczały likwidację 800 plus, zasiłku pogrzebowego, ustawy o biciu dzieci i o usunięciu kłamstwa oświęcimskiego czy promocji nazizmu z Kodeksu karnego. To jest ta Polska, którą chce pan zaproponować i nie wykręci się pan z tego, panie Sławomirze - stwierdził Hołownia.