Ostrzeżenia meteorologiczne o przymrozkach na terenie niemal całej Polski do niedzieli do godziny 6.30 wydali synoptycy IMGW. W nocy z soboty na niedzielę pogodne niebo w połączeniu z arktycznymi masami powietrza przyniesie spadek temperatury do -5 st. Celsjusza przy gruncie.

Alertami objęty jest cały kraj oprócz wąskiego pasa w południowej Polsce, od Gliwic przez Katowice i Kraków aż do Przemyśla. W Tatrach i Bieszczadach ostrzeżenia obowiązują. Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków na terenach objętych ostrzeżeniem wynosi około 80 proc.

⚠️UWAGA⚠️



‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️



🟡#PRZYMROZKI 1°



🥶Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -1°C, przy gruncie do -5°C.

➡️https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/C0aCkqKdKp — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 26, 2025

Niedziela w całym kraju będzie słoneczna. Termometry wskażą od 10 st. C w Suwałkach, Gdańsku, na Helu i w Zakopanem, 11 st. C na wschodzie, około 13 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie oraz południu kraju.

ZOBACZ: Silne burze i lokalne podtopienia. IMGW ostrzega przed załamaniem pogody

Wiatr będzie słaby, na południu okresami umiarkowany i porywisty, do 40 km/h. We wschodniej części kraju wiać będzie z północy i północnego wschodu, na pozostałym obszarze wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni.

Od niedzieli ocieplenie. Koniec przymrozków

W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie pogodnie. Od zachodu już jutro zacznie napływać troszkę cieplejsze powietrze, z tego względu przymrozków będzie już nieco mniej - powiedział synoptyk.

ZOBACZ: Pogoda spłatała figla. Olsztyn o poranku powitany burzą śnieżną

Najchłodniejszym rejonem Polski będą kotliny karpackie oraz wschodnia część kraju, gdzie termometry wskażą - 1 st. C. Na zachodzie temperatura wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni i wschodni.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

WIDEO: Pogoda - piątek, 25 kwietnia - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

osg/pbi / Polsatnews.pl / PAP