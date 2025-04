Głównym zagrożeniem będą opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. IMGW ostrzega, że w wysokość opadów w południowych rejonach Polski może wynieść nawet 55 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65km/h.

Ostrzeżeniami pierwszego stopnia objęte są powiaty: przemyski, bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, strzyżowski, jasielski oraz w Krośnie i Przemyślu. W woj. śląskim alerty obowiązują w powiecie żywieckim, bielskim, cieszyńskim i w Bielsko-Białej.

W województwie małopolskim zagrożone są powiaty: gorlicki, nowosądecki, tatrzański, nowotarski, limanowski, myślenicki, suski, wadowicki oraz miasto Nowy Sącz. IMGW ostrzega także, że regionach objętych ostrzeżeniem możliwe są także opady gradu.

Burze nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia

IMGW ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na ok. 80 proc. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 11 do 23 w piątek. Do godz. 10 obowiązują te same ostrzeżenia na krańcach woj. dolnośląskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

