W dwóch województwach spadnie tyle deszczu, iż rzecznik IMGW porównał to do wylania siedmiu 10-litrowych wiader na metr kwadratowy. W licznych regionach Polski obowiązują czerwone alerty przed gwałtownymi burzami, obfitymi opadami, a co za tym idzie - lokalnymi podtopieniami. Co więcej, sytuacja pogodowa będzie w najbliższych godzinach bardzo dynamiczna.