W ramach rozwiązań deregulacyjnych zostanie stworzona aplikacja do umawiania i odwoływania wizyt u lekarzy - przekazali przedstawiciele inicjatywy, na czele której stanął szef InPostu Rafał Brzoska. Wśród pomysłów znalazło się także rozszerzenie usług aplikacji mObywatel.

Podczas czwartkowego spotkania premiera Donalda Tuska z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji rozmawiano o proponowanych rozwiązaniach.

Przedstawiciel inicjatywy "SprawdzaMY" Adam Malinowski przekazał, że w planach jest stworzenie aplikacji dla państwowej służby zdrowia, w której będzie można zapisać się do lekarza i odwołać wizytę, z której pacjent nie może skorzystać. Dodał, że do pacjentów mają być wysyłane sms-y z przypomnieniami o wizycie i możliwością odwołania jej także za pomocą sms-a. - To pozwoli innej osobie skorzystać z tego terminu - mówił Malinowski.

Ponadto zwracał uwagę na godziny pracy urzędów. Zaproponował wyznaczenie jednego dnia w tygodniu, kiedy urzędy byłyby czynne dłużej, aby można było jeszcze po powrocie z pracy załatwić wszystkie sprawy. - Jeśli cyfryzacja przyspieszy, to może godziny pracy nie będą miały znaczenia, ale obecnie nadal jest to ważna kwestia – stwierdził Malinowski.

Deregulacja. Maciej Berek o usprawnieniach

Wśród proponowanych rozwiązań znajdą się także ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Maciej Berek wyjaśnił, że osoby mające orzeczoną niepełnosprawność w związku z schorzeniami, które nie rokują poprawy, nie będą musiały wielokrotnie stawiać się przed komisjami orzeczniczymi.

- Stan tej osoby nie będzie ulegał poprawie i nie ma potrzeby, żeby to weryfikować - zaznaczył Maciej Berek. Dodał, że eksperci przygotowali już listę takich schorzeń.

Berek poinformował, że usprawnione zostanie również działanie komisji orzeczniczych. W komisjach orzekać będą mogły osoby, które mają szerszy zakres specjalizacji niż dziś dopuszczają to przepisy, co ma ułatwić pacjentom dostanie się przed komisję. Dodał, że wprowadzona zostanie możliwość złożenia online wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby z trudnościami w poruszaniu się.

Berek zapowiedział również rozszerzenie usług aplikacji mObywatel, gdzie więcej spraw urzędowych ma być możliwych do załatwienia przez telefon.

