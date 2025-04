- Jesteśmy właściwie na finiszu gigantycznego sprintu - powiedział Rafał Brzoska podczas posiedzenia zespołu ds. deregulacji. Prezes InPostu podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem zaproponował nowe rozwiązanie "one in, two out" - każdy nowy przepis wiązałby się z wykreśleniem dwóch starych, zbędnych regulacji.

W czwartek premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji oraz z kierującym zespołem ds. deregulacji prezesem InPostu Rafałem Brzoską.

- Jesteśmy właściwie na finiszu - można powiedzieć - tego gigantycznego sprintu - powiedział Brzoska. Poinformował, że jego inicjatywa "SprawdzaMY" otrzymała blisko 15 tys. zgłoszeń i komentarzy na stronie internetowej. Na stronie tej opublikowano 259 projektów, a 197 zostało już rozpatrzonych. - Przyjętych do realizacji jest ponad 61 proc. - podkreślił przedsiębiorca.

Rafał Brzoska o projekcie "one in, two out"

Rafał Brzoska zaproponował, żeby klasa polityczna zastanowiła się nad "bardzo trudnym projektem, czyli 'one in, two out'".

- Każda regulacja, którą rząd - nieważne, który rząd - będzie wdrażał, będzie niosła za sobą obowiązek wskazania przez dane ministerstwo, idąc tym śladem, że jest deregulacja dwóch przepisów - może najstarsze, może najbardziej bzdurne, może czasami punkty, które naprawdę są niepotrzebne, będą wykreślane - mówił Brzoska.

Przedsiębiorca stwierdził, że taki system stanowiłby "najlepszy dowód na to, że absolutnie wszyscy chcemy obniżać liczbę stron maszynopisu każdej ustawy".

Zespół do spraw deregulacji. Prace na finiszu

10 lutego premier Donald Tusk zaproponował prezesowi InPostu pokierowanie zespołem, który miałby przygotować propozycje deregulacyjne, a Brzoska propozycję przyjął. Tydzień później zespół opublikował pierwsze postulaty dotyczące m.in. dziewięciu zmian rozporządzeń i 14 zmian ustawowych.

Brzoska niedługo później stworzył inicjatywę "SprawdzaMY", która ma przygotować ok. 300 propozycji w ciągu 100 dni.

