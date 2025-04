- Chciałbym, aby prezydent zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, bo to jest zła ustawa - podkreślił Włodzimierz Czarzasty w programie "Graffiti". Polityk Lewicy stwierdził, że takie rozwiązanie wcześniej czy później doprowadzi do prywatyzacji szpitali.

Senat nie wniósł poprawek do ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r. Nowelizacja wiąże się z ubytkiem wpływów ze składki do NFZ w kwocie ok. 4,6 mld zł, co rząd deklaruje pokryć z budżetu państwa.

Gość Marcina Fijołka pytany był o to, czy chciałby, aby prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców.

- Chciałbym, bo to zła ustawa. Mówimy o tym jako Lewica od ponad roku, że to ustawa, która ludzi takich jak pan i ja źle traktuje, gdyż przy tych samych dochodach będziemy płacili o połowę większą stawkę niż przedsiębiorcy - podkreślił Włodzimierz Czarzasty.

Polityk uważa, że obniżenie składki "wcześniej czy później doprowadzi do prywatyzacji szpitali".

Czarzasty: Ustawa, która masakruje system opieki zdrowotnej

- Jest wielkie kłamstwo w tej ustawie, polegające na tym, że ci, którzy ją wymyślili (Szymon, pozdrawiam) mówią, że najmniejsi przedsiębiorcy najwięcej na tym zyskają - kontynuował Czarzasty, zwracając się do Szymona Hołowni.

- Tymczasem ten kto będzie mieć przychód 2 tys. zł nic nie zyska, przychód 4 tys. zyska 104 zł, a 5 tys. - 135 zł miesięcznie, czyli 1500 zł rocznie. Jak ktoś mi mówi, że dzięki temu mali przedsiębiorcy zatrudnią nowych ludzi lub kupią maszyny chciałem powiedzieć: Szymon, za 1500 zł rocznie nie kupisz maszyny - dodał.

Czarzasty uznał, że to "ustawa dla najbogatszych, która masakruje system opieki zdrowotnej". - O to mam pretensję do swoich koalicjantów, bo to doprowadzi do tego, że wiele osób zmieni zatrudnienie na B2B. Za 30 lat, jak oni będą szli na emeryturę, będziemy mieć problem - powiedział.

Włodzimierz Czarzasty pytany był także o słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Nie rozumiem Lewicy, która tak bardzo boi się tej zmiany, bo już upadło 600 tysięcy firm, które nie płacą dzisiaj żadnych podatków i żadnych składek. To jest szara strefa, to jest luka w systemie - stwierdził minister obrony narodowej.

- Nie będzie ubytku w składce, jeśli przerzucimy 6 mld zł z innych branż. Władku, masz budżet na MON. Uprzejmie informuję, że 6 mld będziesz musiał przerzucić. Żeby komuś dać, trzeba skądś je wziąć - odparł Czarzasty. - To nie jest tak, że rząd ma maszynkę do robienia pieniędzy - dodał.



Premier Donald Tusk skomentował sprawę w serwisie X. "Po zablokowaniu ustawy o mowie nienawiści prezydent zamierza zawetować obniżenie składki zdrowotnej, podniesionej do absurdalnego poziomu przez PiS" - napisał.

- Ale można skończyć to w inny sposób. Usiąść i pogadać o tym, żeby ci, co płacą PIT i CIT, czyli przedsiębiorcy i obywatele, płacili jak na całym świecie i w Europie podatek zdrowotny w wysokości np. 9 proc. - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

- Jeżeli ktoś by chciał, żeby składka naprawdę weszła w tym roku, wczoraj w Senacie mogła być zgłoszona jedna poprawka, która spowodowałaby, że ustawa trafiłaby do Sejmu. W Sejmie można byłoby poczekać na umownego prezydenta strony demokratycznej do września - mówił dalej polityk.

Następnie postawił tezę, że "niektórym pasuje, że prezydent to zawetuje, a Lewica doprowadzi do tego, żeby to weto było skuteczne". - Jeżeli prezydent teraz zawetuje ustawę, od września trzeba będzie rozpocząć całą ścieżkę legislacyjną - dodał.

Czarzasty: Każdy, kto wyłamuje się z dyscypliny partyjnej, poniesie konsekwencje

Głosowanie dotyczące nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej odbyło się w środę w Senacie. Jeden senator Lewicy, Piotr Woźniak, był za przyjęciem regulacji. Anna Maria Żukowska złożyła wniosek o wykluczenie Woźniaka z klubu parlamentarnego Lewicy za złamanie dyscypliny klubowej.

- Jeżeli jest dyscyplina partyjna, dyscyplina głosowania jednomyślne to każdy, kto się wyłamuje musi ponieść konsekwencje - skomentował Włodzimierz Czarzasty. - Klub mamy jutro, będzie dyskusja i będzie decyzja - powiedział i stwierdzić, że w tej sprawie "wszystko zdarzyć się może".

