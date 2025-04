- Koalicja rządząca, zarówno jeżeli chodzi o pana Hołownię, jak i Tuska, zabiega o to, żeby odebrać głosy panu Mentzenowi kosztem polskich pacjentów - podkreśliła w "Graffiti" Marcelina Zawisza. Posłanka partii Razem ostro krytykowała nowe rozwiązania w składce zdrowotnej i przestrzegała, że "system zacznie się walić".

Sejm w ubiegłym tygodniu przyjął nowy system naliczania składki zdrowotnej. Zakłada obniżenie składki i uproszczenie zasad rozliczeń. To dobra wiadomość dla fryzjerów, szewców, właścicieli małych sklepów i wszystkich prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Przyjętą ustawę krytykuje partia Razem. Przede wszystkim koszty projektu. - Dzisiaj mamy 20-miliardową dziurę w systemie NFZ, minister finansów nadal nie podpisuje planu NFZ - komentowała w „Graffiti” Marcelina Zawisza.

- Dodatkowe zwiększanie obciążenia tak naprawdę doprowadzi do tego, że kolejki, które już są najdłuższe od 12 lat, jeszcze się wydłużą - dodała.

Składka zdrowotna. "System zacznie się walić"

Szef resortu finansów Andrzej Domański podkreśla, że potrzebne środki znajdzie. - Jeśli pan minister ma wolne kilka miliardów, to powinien zacząć dziurę zasypywać, a nie liczyć na to, że po wyborach jakoś to będzie - komentowała Zawisza.

Posłanka stwierdziła też, że "system zacznie się walić". Jej zdaniem coraz więcej szpitali zacznie z czasem przekładać zabiegi i operacje na dalsze terminy.

Plan Tuska ws. Mentzena? "kosztem polskich pacjentów"

- Ten rząd właśnie doprowadził do sytuacji, kiedy salowa, zarabiająca minimalną (pensję - red.) na umowę o pracę w szpitalu, będzie płacić większą składkę zdrowotną, niż informatyk zarabiający 14 tysięcy czy lekarz. To jest absurdalna sytuacja - podkreśliła Zawisza.

- Nie rozumiem dlaczego mamy mieć święte krowy, nie rozumiem, dlaczego ci, którzy zarabiają po 14, 20 tysięcy, mają mieć niższe składki niż ci, którzy mają umowę o pracę. Składka powinna być taka sama dla wszystkich - mówiła dalej posłanka.

Według parlamentarzystki beneficjentem nowej składki są korporacje medyczne, które w jej ocenie szykują się na większą liczbę klientów.

- Sytuacja, w której koalicja rządząca, zarówno jeżeli chodzi o pana Hołownię, jak i Tuska, zabiegają o to, żeby odebrać głosy panu Mentzenowi, kosztem polskich pacjentów. To sytuacja, która jest skandaliczna - zaznaczyła Marcelina Zawisza.

