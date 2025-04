Finanse Kościoła katolickiego od dekad owiane są tajemnicą. Choć Stolica Apostolska publikuje raporty finansowe, temat zarobków duchownych rzadko zostaje poruszany. Tymczasem, jak wskazuje dziennik The Guardian, Watykan w ostatnich latach postawił na większą przejrzystość - także w kwestii pensji swoich pracowników.

Ile zarabia papież? "Wynagrodzenie" głowy Kościoła

Choć formalnie papież pełni rolę głowy Kościoła katolickiego oraz suwerena Państwa Watykańskiego, nie otrzymuje on żadnego wynagrodzenia za swoją funkcję. Pieniądze nie trafiają na jego konto.

Zamiast tego, papież korzysta z pełnego utrzymania zapewnianego przez Watykan: mieszkania, wyżywienia, transportu oraz opieki medycznej. Jak informuje włoski portal EWTN, papież "nie pobiera pensji, nie ma konta bankowego i nie obsługuje gotówki osobiście". To wyraz zarówno skromności, jak i wyjątkowości jego urzędu.

Kardynałowie z pensją jak wysokiej rangi urzędnicy

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku kardynałów pracujących w Kurii Rzymskiej, czyli centralnych strukturach zarządzających Kościołem katolickim na świecie. Zgodnie z informacjami przytoczonymi przez EWTN, miesięczne pensje kardynałów wynoszą zazwyczaj od 5000 do 5500 euro brutto, wliczając dodatki. W 2021 roku, w związku z pandemicznym kryzysem budżetowym, papież Franciszek

ogłosił cięcia pensji kardynałów o 10 proc., co miało przynieść oszczędności w budżecie Stolicy Apostolskiej - donosi serwis Vatican News.

Biskupi i urzędnicy Kurii Rzymskiej. Tyle zarabiają niżsi rangą duchowni

Nie ma co prawda danych dotyczących pensji biskupów zatrudnionych w urzędach watykańskich. Wiadomo jednak, że są one zależne od stanowiska, stażu i kategorii płacowej. Z kolei świeccy pracownicy administracyjni (księgowi, archiwiści, informatycy) otrzymują pensje na poziomie od 1500 do 3000 euro brutto - informuje Il Fatto Quotidiano. Każdego roku Stolica Apostolska przeznacza ok. 140 mln euro na wynagrodzenia dla łącznie około 4000 osób zatrudnionych w strukturach Kościoła i państwa.

Prawo podatkowe w Watykanie. Wiemy, co z emeryturami duchownych

Watykan funkcjonuje jako państwo suwerenne, więc nie obowiązują tam klasyczne systemy podatkowe znane z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zarówno pensje, jak i fundusze emerytalne są wypłacane z budżetu Stolicy Apostolskiej i Gubernatoratu. Duchowni przechodzący na emeryturę mogą liczyć na wsparcie z watykańskiego systemu emerytalnego. Przykładowo, papież senior Benedykt XVI po rezygnacji z urzędu nie otrzymywał pensji, ale miał zapewnione mieszkanie, opiekę oraz środki do życia, wszystko finansował Watykan.

