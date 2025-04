Z najnowszego sondażu prezydenckiego United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Rafał Trzaskowski cieszy się poparciem 31,7 proc. respondentów. Oznacza to, że stracił on 1,8 pkt. procentowego w stosunku do badania tej pracowni z połowy kwietnia, a 6,6 pkt proc. od początku bieżącego miesiąca.

Najnowszy sondaż. Nawrocki dogania Trzaskowskiego, Mentzen traci

Wzrasta natomiast poprawcie dla prezesa IPN Karola Nawrockiego. Wspierany przez PiS kandydat odnotował poparcie na poziomie 27,6 proc. i zbliżył się do Trzaskowskiego. Twórcy badania przypominają, że Nawrocki od początku kwietnia zyskał 7,5 pkt. proc. poparcia, a stosunku do ostatniego badania 2,1 pkt. proc.

ZOBACZ: Czarnek: Trzaskowski oznacza Putina na granicy jeszcze w tym roku

Na trzecim miejscu uplasował się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Typowany na "czarnego konia" tych wyborów prezydenckich polityk otrzymał 11,3 proc. wskazań respondentów. Oznacza to, że stracił on aż 7,5 pkt proc. w stosunku do badania z początku kwietnia, a do ostatniego sondażu 2,1 pkt. proc.

Jak prezentują się wyniki kolejnych kandydatów? Marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołownię wskazało 7,1 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania). Magdalena Biejat z Lewicy cieszy się poparciem na poziomie 6,4 proc. (wzrost o 0,1 pkt. proc.). Dużym wzrostem poparcia cieszy się lider partii Razem Adrian Zandberg, którego wskazało 4,4 proc. respondentów ( wzrost o 3 pkt. proc.). Wyniki pozostałych kandydatów plasują się w granicach błędu statystycznego (poniżej 1,5 proc.).

Wybory prezydenckie 2025, II tura. Niewielka przewaga Trzaskowskiego

Twórcy sondażu zapytali Polaków o preferencje w drugiej turze wyborów. W przypadku starcia Trzaskowskiego z Nawrockim ten pierwszy otrzymałby 50,5 proc. głosów, czyli o 5,2 pkt. proc. mniej w stosunku do poprzedniego badania. Prezes IPN otrzymałby 40,2 proc. głosów (wzrost o 2,2 pkt. proc.).

9,3 proc. Polaków nie wie na kogo zagłosowałoby w II turze wyborów prezydenckich.

ZOBACZ: "Przyjąłem z wielkim rozczarowaniem". Prezydent o wystąpieniu szefa MSZ

Trzaskowski wypadłby lepiej w starciu z Mentzenem w II turze. W takim wariancie kandydat KO otrzymałby 52,6 proc. głosów, (spadek o 3,9 pkt proc.), a lider Nowej Nadziei 42,8 proc. (wzrost o 9,1 pkt. proc.).

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski w dniu 17-19 kwietnia 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

WIDEO: Co z Jasionką po wycofaniu Amerykanów? "To lepiej dla Polski" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / WP.pl