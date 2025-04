- Dziwię się, że akurat on mówi o sprawach, gdzie rozumujemy bardzo podobnie. Wie, w jakiej trudnej sytuacji dzisiaj jesteśmy - tak do słów Jacka Czaputowicza odniósł się Grzegorz Schetyna. Byłych szefów MSZ poróżniło to, czy pozycja Polski na świecie wzrosła ostatnio na znaczeniu, a może zmalała. Jak zastrzegł Schetyna w "Gościu Wydarzeń", nasz kraj w niektórych kwestiach nie musi być "prymusem".

Szef MSZ Radosław Sikorski wygłosił w środę expose, podsumowując działania swojego resortu podejmowane w ciągu ostatniego roku. Sejmowe wystąpienie krytykowała część polityków niezwiązanych z rządem Donalda Tuska. W programie "Punkt widzenia Szubartowicza" głos zabrał Jacek Czaputowicz, który kierował polską dyplomacją, gdy władzę sprawowało PiS.

Były minister mówił w Polsat News, iż Polska traci na znaczeniu na arenie międzynarodowej, choć Sikorski przekonywał, że jest inaczej. Do tej wypowiedzi niedługo później odniósł się w "Gościu Wydarzeń" Grzegorz Schetyna - senator KO, który w przeszłości również stał na czele MSZ. Jak uznał, "jest zdumiony", że wypowiedział to właśnie Czaputowicz i "nie rozumie tego".

- Znam go jeszcze za starych czasów Niezależnego Zrzeszenia Studentów i opozycji demokratycznej. Dziwię się, że akurat on mówi o sprawach, gdzie rozumujemy bardzo podobnie. On był ministrem spraw zagranicznych i wie, w jakiej trudnej sytuacji dzisiaj jesteśmy - stwierdził w rozmowie z Piotrem Witwickim.

Grzegorz Schetyna: Polska nie jest krajem, który musi być prymusem

Schetyna powrócił do czasów, gdy to PiS odpowiedzialne było za dyplomację, porównując je z obecnymi działaniami MSZ. Jego zdaniem - pomimo krótkiego okresu - udało się znacząco poprawić sytuację i wejść na "pierwszą linię polityki". - Widzę to co się dzieje. Widzę politykę Unii Europejskiej, w jaki sposób ją budujemy i jak ważny jest polski głos - zapewniał.

Jak nadmienił, dzieje się tak "nie tylko dlatego, że mamy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, ale dlatego, że jesteśmy w pierwszej linii polityki". - My nie jesteśmy krajem, który musi być prymusem, musi zgłaszać się do wysyłania kontyngentu wojskowego do Ukrainy albo zapowiadać to, bo jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej - dodał.

Przyznał, że jest to temat, w którym wszystkie opcje polityczne są zgodne. Zaznaczył, iż zmiana widoczna jest także w bezpośrednich kontaktach chociażby z krajami sąsiednimi. - Można zawsze więcej. Za czasów PiS (w polityce zagranicznej - red.) myśmy się o wszystko, ze wszystkimi kłócili. Nasza pozycja była marginalna w wielu miejscach - wskazywał.

wka / Polsatnews.pl