Donald Trump podjął decyzję o opuszczeniu flag państwowych do połowy masztu. W ten sposób prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił uhonorować zmarłego papieża Franciszka. Stwierdził przy tym, że Ojciec Święty był "dobrym człowiekiem, który ciężko pracował". Swoją decyzję ogłosił w trakcie wystąpienia na imprezie wielkanocnej organizowanej przez Biały Dom.

Prezydent Donald Trump ogłosił swoją decyzję podczas wystąpienia na tradycyjnej imprezie wielkanocnej dla dzieci organizowanej przez Biały Dom.

- Właśnie podpisałem rozporządzenie wykonawcze, by opuścić flagi naszego kraju, wszystkie, wszystkie flagi federalne i flagi stanowe do połowy masztu na cześć papieża Franciszka. Był dobrym człowiekiem. Pracował ciężko. Kochał świat - powiedział prezydent.

Rozporządzenie ma obowiązywać do czasu pogrzebu papieża.

Papież Franciszek nie żyje. Donald Trump nie wie, czy będzie na pogrzebie

Pytany później przez dziennikarzy, prezydent USA stwierdził, że jeszcze nie wie, czy wybierze się na pogrzeb Franciszka. Określił jednak zmarłego papieża jako "bardzo dobrego człowieka, który kochał świat i zwłaszcza kochał ludzi, którym ciężko się powodziło". Pytany o to, czy zgadzał się z przesłaniem Franciszka o "tolerancji dla migrantów", odparł, że zgadza się.

Podczas wystąpienia do dziesiątek tysięcy uczestników imprezy Trump oświadczył, że "przywraca religię w Ameryce", sugerując, że jest to przyczyna rekordowych liczb chętnych do służby wojskowej.

Podczas krótkiej wymiany zdań z dziennikarzami Trump odmówił bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy USA proponują Rosji uznanie Krymu jako rosyjskiego terytorium.

- Dam wam pełne szczegóły w ciągu następnych trzech dni. Ale mieliśmy bardzo dobre spotkania w sprawie Ukrainy i Rosji - przekazał.

