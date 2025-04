- Pamiętamy z wdzięcznością i modlimy się za papieża Franciszka, ufając miłosierdziu Bożemu - powiedział arcybiskup Polak.



Prymas przypomniał też zawołanie papieża "Miserando atque eligendo" (łac. Spojrzał z miłosierdziem i wybrał). - Myślę, że to zawołanie, którym całe życie się kierował, także w godzinie śmierci - dodał.

Hierarcha zwrócił również uwagę, że papież zmarł w okresie wielkanocnym. - Odchodzi więc opromieniony blaskiem zmartwychwstania - mówił.

- Jest dla nas wszystkim, zamykając ten pontyfikat świadkiem wiary, nadziei i głębokiej miłości - powiedział abp Polak.

Prymas przypomniał spotkanie z papieżem. Abp Polak nie krył wzruszenia

- Za każdym razem, kiedy spotykałem się z papieżem Franciszkiem, na pewno odczuwałem jego wielką ojcowską troskę i dobroć - powiedział abp Wojciech Polak.

Wspomniał również swoje ostatnie spotkanie z papieżem podczas wizyty ad limina.

- Przestawiono nam godzinę audiencji. Zostaliśmy wezwani do Ojca Świętego dwie godziny wcześniej. Przerażeni zbiegliśmy się, ale nie wszyscy. Kiedy papież Franciszek wyszedł naprzeciw nas mówi do mnie: "słuchaj, przepraszam, może byśmy musieli poczekać na wszystkich. Cóż zrobimy?". Z taką wielką szczerością powiedział: "słuchaj, porozmawiamy sobie jak bracia. Tak teraz, tutaj, na stojąco". Taki był papież Franciszek, bardzo otwarty, bardzo prosty i bardzo życzliwy dla drugich - powiedział prymas.

- Natomiast, jeżeli chodzi o... - zaczął hierarcha, ale wzruszony przerwał wypowiedź. - Tak, trochę się wzruszyłem - dodał.

- Jeżeli chodzi o to nauczanie papieża Franciszka, to ten sposób głoszenia ewangelii który pokazał, uważam, że jest sposobem, który może dotknąć serce współczesnego człowieka. Dlatego wiem, że to nauczanie jest naprawdę nauczaniem prowadzącym człowieka do zabawienia. Mając takie narzędzie, słuchając go, byłbym głupim, gdybym z tego nie skorzystał - dodał.

W Poniedziałek Wielkanocny w wielu diecezjach odbędą się msze św. za dar życia i posługi dla Kościoła papieża Franciszka oraz o jego wieczne zbawienie. Przewodniczący KEP będzie modlił się wieczorem w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie zaś w prymas Polski w katedrze gnieźnieńskiej.

Papież Franciszek nie żyje

88-letni papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia o godz. 7:35. Kard. Jorge Mario Bergoglio został wybrany na 266. papieża 13 marca 2013 r., po tym jak 28 lutego tego roku Benedykt XVII zrzekł się swojego urzędu.

ZOBACZ: Włoskie media o śmierci papieża. Podały prawdopodobną przyczynę

Franciszek był jednym z najstarszych papieży w historii Kościoła. W chwili wyboru na Tron Piotrowy miał 76 lat.

Został pierwszym jezuitą, pierwszym Argentyńczykiem oraz pierwszym duchownym z Ameryku Południowej wybranym na najwyższy urząd w Kościele katolickim.