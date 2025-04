Donald Trump ponownie zabrał głos ws. ceł, które nałożył na niemal cały świat. "Przyjeżdżajcie do Ameryki i budujcie w Ameryce" - zaapelował prezydent USA do zagranicznych przywódców i przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć dodatkowych taryf.

"Od czasu ogłoszenia przez nas dnia wyzwolenia (dzień nałożenia ceł - red.), wielu światowych przywódców i przedsiębiorców zwróciło się do mnie z prośbą o zniesienie ceł" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Donald Trump radzi jak uniknąć ceł

"Dobrze jest widzieć, że świat wie, że jesteśmy poważni, ponieważ jesteśmy!" - stwierdził.

Prezydent USA dodał, że zagraniczni liderzy muszą "naprawić krzywdy dziesięcioleci nadużyć, ale to nie będzie dla nich łatwe".

"Musimy odbudować bogactwo naszego wspaniałego kraju i stworzyć prawdziwą wzajemność" - podkreślił.

Jak jednak zaznaczył, istnieje pewna furtka, dla tych, którzy nie chcą być objęci cłami. "Przyjeżdżajcie do Ameryki i budujcie w Ameryce!" - wskazał amerykański przywódca.

"Dzień wyzwolenia". Trump ogłosił wzajemne cła

Na początku kwietnia Donald Trump ogłosił wzajemne cła na wszystkie państwa, z którymi USA utrzymują stosunki handlowe.

- To jeden z najważniejszych dni, moim zdaniem, w historii Ameryki. To nasza deklaracja niepodległości gospodarczej - mówił prezydent USA, zapowiadając, że dzień ten przejdzie do historii USA jako "dzień wyzwolenia".

- Te taryfy zapewnią nam wzrost gospodarczy, jakiego jeszcze nie widzieliśmy, a obserwowanie go będzie czymś naprawdę wyjątkowym - ocenił Trump.

Jednak już tydzień później, 9 kwietnia, prezydent USA zawiesił na 90 dni wszystkie cła dodatkowe wprowadzone na szereg krajów na całym świecie (z wyjątkiem Chin). Wciąż w mocy pozostaje jednak wprowadzona dla wszystkich państw minimalna stawka 10 proc., a także 25-proc. stawki nałożone przez USA na stal i aluminium oraz przemysł samochodowy.

