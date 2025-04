Donald Trump podał szczegóły pakietu ceł, jakie zaczną obowiązywać od 2 kwietnia. - To jeden z najważniejszych dni, moim zdaniem, w historii Ameryki. To nasza deklaracja niepodległości gospodarczej - mówił podczas ceremonii w Ogrodzie Różanym, zapowiadając po raz kolejny, że dzień ten przejdzie do historii USA jako "dzień wyzwolenia".