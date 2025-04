Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2025 roku, przewidują istotne wsparcie finansowe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. To grupa, której sytuacja ekonomiczna często jest wyjątkowo trudna. Teraz jednak ma szansę otrzymać realną pomoc.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej to mechanizm, który zapewnia uzupełnienie niskich świadczeń do poziomu renty minimalnej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Komu przysługuje nowy dodatek dopełniający?

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2024 r. o dodatku dopełniającym do renty socjalnej (Dz.U. 2024 poz. 2872), świadczenie to przysługuje osobom:

które pobierają rentę socjalną z ZUS,

są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,

nie uzyskują dodatkowych dochodów powyżej progu ustalonego w ustawie.

Dodatek nie przysługuje osobom pobierającym inne świadczenia z systemu emerytalno-rentowego, takie jak emerytura, renta rodzinna czy wypłaty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jego celem jest wsparcie wyłącznie tych osób, których dochody z renty socjalnej nie wystarczają do pokrycia podstawowych potrzeb.

Ile wyniesie nowe świadczenie?

Dodatek dopełniający jest świadczeniem wyrównawczym - jego wysokość zależy od tego, ile dana osoba obecnie otrzymuje w ramach renty socjalnej. Maksymalna kwota świadczenia może wynieść 2610,20 zł.

Przykładowo, jeśli osoba otrzymuje np. 1600 zł renty socjalnej, dodatek wyniesie 1010,72 zł, co stanowi wynik obliczenia: 2610,72 zł - 1600 zł = 1010,72 zł. Celem jest bowiem wyrównanie świadczenia do ustalonego minimum. Dlatego dodatek dopełniający jest obliczany jako różnica między maksymalną kwotą dodatku (2610,72 zł) a aktualnie otrzymywaną rentą socjalną.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowe rozwiązanie ma poprawić sytuację tysięcy Polaków, którzy dotąd byli wykluczeni z systemowych podwyżek i waloryzacji.

Od kiedy ruszą wypłaty i czy trzeba złożyć wniosek?

Choć przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2025 r., pierwsze wypłaty dodatku rozpoczną się w maju 2025 roku. Co istotne, osoby uprawnione nie muszą składać żadnych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sam zidentyfikuje beneficjentów i przeliczy należne kwoty.

Dodatek będzie wypłacany razem z comiesięczną rentą socjalną, a więc w standardowym terminie przypisanym do danego świadczeniobiorcy. Dla wielu osób będzie to znaczący zastrzyk finansowy.

Dlaczego wprowadzono dodatek?

Renta socjalna przez lata pozostawała na znacznie niższym poziomie niż minimalne świadczenia wypłacane z tytułu niezdolności do pracy. Ta luka systemowa powodowała, że osoby z największymi ograniczeniami życiowymi, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania, znajdowały się w szczególnie trudnym położeniu finansowym.

Choć wypłaty ruszą dopiero w maju, decyzje o przyznaniu dodatków ZUS zacznie wydawać w drugiej połowie kwietnia.

