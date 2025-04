Od piątku wstęp do Wenecji będzie ponownie płatny. Władze wprowadziły w tym roku jedną nowość - osoby, który wybierają się do miasta na ostatnią chwilę zapłacą podwójnie. Kary za brak rejestracji wynoszą do 300 euro (ok. 1,2 tys. zł).

Wenecja w ubiegłym roku postanowiła wprowadzić eksperymentalny system opłat, mający na celu walkę z nadmierną turystyką. Przez 29 dni w roku każdy, kto chciał się wybrać do miasta musiał się zarejestrować i uiścić odpowiednią opłatę.

Wenecja. System opłat dla turystów

Od piątku system powraca, ale władze wprowadziły pewne poprawki. Tegoroczna opłata wciąż wynosi 5 euro, ale zostanie podwojona, jeśli turysta zarejestruje swój przyjazd za późno.

Ponadto, do 54 zwiększono liczbę dni, w które trzeba płacić. Są to głównie w weekendy, między 18 kwietnia a 27 lipca.

Wymóg rejestracji i uiszczania opłat dotyczy osób w wieku powyżej 14 lat, przyjeżdżających do Wenecji od godz. 8:30 do godz. 16:00.

Po rejestracji i opłaceniu wjazdu do Wenecji zwiedzający otrzymują kod QR, który muszą okazać pracownikom patrolującym główne punkty wejściowe do miasta, na przykład dworzec kolejowy Venezia Santa Lucia. Kara za brak opłaty wynosi od 50 (ok. 200 zł) do 300 euro (ok. 1,2 tys. zł).

Osoby, które zarezerwują nocleg, są zwolnione z opłaty, ale wciąż muszą zarejestrować swój pobyt. Płacić nie muszą także turyści z regionu Wenecji Euganejskiej, którego stolicą jest Wenecja.

Ponad 2 mln euro dla miasta

Chociaż w ubiegłym roku inicjatywa miała niewielki wpływ na liczbę odwiedzających, to przyniosła miastu 2,4 mln euro. Władze Wenecji nadal wierzą, że inicjatywa pomoże miastu w walce z nadmierną turystyką.

Według lokalnego serwisu informacyjnego Venezia Today już ponad 35 tys. turystów zarezerwowało bilety na jeden dzień.

Simone Venturini, radny Wenecji ds. turystyki, powiedział, że chociaż nie ma "cudownego rozwiązania", które pozwoliłoby rozwiązać problem nadmiernej turystki, to system opłat za wstęp "stanowi innowacyjne narzędzie" pod względem analizy danych i zarządzania przepływem odwiedzających.

- To będzie długa podróż, ale od teraz miasto będzie mogło polegać na obiektywnych danych, a nie tylko szacunkach. Naszym celem jest zachęcanie do wysokiej jakości turystyki z noclegami, która szanuje miasto - powiedział cytowany przez Venezia Today.

