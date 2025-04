Śmierć podczas zwiedzania. Turysta spadł ze słynnego punktu

Do zdarzenia doszło w sobotę w Segowii, w środkowej Hiszpanii. Turysta z Wielkiej Brytanii spadł ze słynnej platformy widokowej Postigio del Consuelo. Początkowo prasa informowała, że do tragedii doszło, gdy mężczyzna wchodził na punkt widokowy, ale później to zdementowano.

Hiszpania. Tragedia w słynnym punkcie

Lokalna gazeta El Norte de Castilla przekazała, że Brytyjczyk usiadł na krawędzi schodów prowadzących do punktu widokowego i stracił równowagę, upadając do tyłu.

ZOBACZ: Hiszpania nałożyła karę na kilka linii lotniczych. Ogromna kwota

W krótkim oświadczeniu wydanym w sobotę przez służby, mężczyznę opisano jako 63-letniego posiadacza brytyjskiego paszportu, który przybył do Hiszpanii w czwartek z dwiema innymi osobami. Nie ujawniono jego personaliów.

Ratownicy, którzy dotarli na miejsce, próbowali reanimować turystę, ale było na to za późno. Zgodnie z prawem obowiązującym w Hiszpanii, policja wszczęła dochodzenie ws. wypadku. Gromadzone są dowody i zeznania świadków.

Wspinał się na platformę widokową

The Guardian skontaktował się z brytyjskim MSZ. Rzecznik ministerstwa powiedział: "Wspieramy rodzinę obywatela brytyjskiego, który zmarł w Hiszpanii, i jesteśmy w kontakcie z lokalnymi władzami".

ZOBACZ: Hiszpania. Zatrzymano prorosyjskich hakerów. Działali w wielu krajach

Do zdarzenia doszło na słynnej platformie widokowej Postigio del Consuelo, która powstała w starożytnym murze, niegdyś okalającym miasto. Jest umiejscowiona obok rzymskiego akweduktu z I lub II w n.e.

Akwedukt jest symbolem Segowii, uwiecznionym nawet na herbie miasta. W 1985 roku wpisano go na listę światowego dziedzictwa UNESCO.