Każdy może opuścić Kościół, ale nie można anulować swojego chrztu - przypomina Watykan, wyjaśniając dlaczego zabronione jest usuwanie z rejestrów parafialnych danych odnoszących się do udzielania sakramentu chrztu. Stolica Apostolska zaznacza, że zakaz ten nie ogranicza wolnej woli osób, a wpis do rejestru to "fakt historyczny", od którego zależą inne sakramenty.