Chrzest dziecka traktowany jest jako jego symboliczne włączenie do chrześcijańskiej wspólnoty. Wielu rodziców może się więc zastanawiać, czy ich nieochrzczone pociechy mogą uczestniczyć we mszy świętej, podczas gdy jeszcze nie otrzymały sakramentu.

Czy nieochrzczone dziecko może być obecne na mszy?

O tę kwestię postanowiła zapytać popularnego na TikToku księdza Piotra Jarosiewicza jedna z internautek. Duchowny nie miał problemu z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

- Można przychodzić, jak najbardziej. Podejrzewam, że niektórzy mówią o tym, bo jest to jakiś zabobon, że przed chrztem nie można przychodzić do kościoła, że coś się stanie z dzieckiem - tłumaczył.

- Wierzymy, że pan bóg jest najlepszym i on prowadzi rodziców i nas wszystkich. Więc przychodźmy. Jak mówił Jezus: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Jak najczęściej i jak najwięcej bierzmy do pana Jezusa dzieci - podkreśla.

Jak dodaje, warto zabierać dziecko do Kościoła "po to, aby pan bóg dawał siłę i potrzebne łaski, nie tylko dla nas, jako rodziców, ale i dla dziecka".

Jak zaznacza portal zekspertemodzieciach.pl, nie ma cenzusów wieku, w którym należy ochrzcić dziecko. Tradycyjnie chrzci się jednak niemowlęta. Zasadniczo przyjmuje się, że jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, chrzest odbywa się w pierwszym roku życia dziecka.

"Zwykle rodzice decydują się na chrzest dziecka po szóstym tygodniu jego życia, po pierwszych ważnych szczepieniach i nie później niż w pierwszych miesiącach życia dziecka" - podaje mjakmama24.pl. Wówczas istnieje spora szansa, że maluch spokojnie prześpi całą ceremonię.

