Amerykanie przedstawili plan zakończenia wojny w Ukrainie. Według agencji Bloomberg, zakłada on zamrożenie konfliktu i złagodzenie sankcji na Rosję oraz pozostawienie okupowanych ukraińskich terytoriów pod kontrolą Moskwy. - Propozycja przedstawiona przez USA nie jest traktowana jako ostateczne porozumienie między dwoma walczącymi krajami - powiedział jeden z unijnych urzędników.

Według Bloomberga podczas czwartkowego spotkania w Paryżu, Stany Zjednoczone przedstawiły sojusznikom "plan zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą".

Wojna w Ukrainie. Rosja zachowuje zdobyte terenu, Ukraina poza NATO

W ramach amerykańskiego planu, trwająca od lutego 2022 roku wojna zostałaby zamrożona, a ukraińskie tereny, okupowane obecnie przez Rosję, pozostałyby pod kontrolą Moskwy.

Wykluczone zostałoby również członkostwo Ukrainy w NATO, a sankcje nałożone na Rosję zostałyby złagodzone, gdyby zawieszenie broni okazało się trwałe.

Bloomberg przypomina jednak, że zniesienie ograniczeń nałożonych na Rosję przez UE, takich jak zamrożenie rosyjskich aktywów, wymagałoby zgody wszystkich państw członkowskich.

- Propozycja przedstawiona przez USA nie jest traktowana jako ostateczne porozumienie między dwoma walczącymi krajami - powiedział Bloombergowi jeden z urzędników UE.

Jak dodał, przedstawiony przez Amerykanów plan będzie musiał zostać omówiony z Ukrainą. Rozmówcy Bloomberga podkreślili również, że aby plan pokojowy zakończył się sukcesem, to Rosja będzie musiała zgodzić się na zaprzestanie walk, a Ukraina musi otrzymać gwarancje bezpieczeństwa.

Koniec negocjacji pokojowych? Marco Rubio ostrzega

W czwartek w Paryżu odbyło się spotkanie sekretarza stanu USA Marco Rubio i specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve’a Witkoffa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Potem doszło do rozmów w szerszym gronie, a dziennik "Le Monde" wśród uczestników, oprócz przedstawicieli USA, wymienił specjalnego przedstawiciela USA ds. Ukrainy Keitha Kellogga, doradców ds. bezpieczeństwa narodowego Niemiec i Wielkiej Brytanii, Jensa Ploetnera i Jonathana Powella, oraz przedstawicieli Ukrainy: szefa kancelarii prezydenta Andrija Jermaka, szefa MSZ Andrija Sybihę i ministra obrony Rustema Umierowa. Obecny był również dyplomacji Francji Jean-Noel Barrot.

Dzień po spotkaniu, Marco Rubio ogłosił, że "jeśli nie będzie sygnałów, że porozumienie w tej sprawie jest do osiągnięcia, to Stany Zjednoczone zrezygnują z prób doprowadzenia do pokoju między Rosją i Ukrainą".

- W najbliższych dniach powinniśmy ustalić, czy pokój jest osiągalny w ciągu kilku tygodni, czy też nie. Jeśli jest, to zaangażujemy się w to. Ale jeśli nie, to mamy też inne priorytety - powiedział Rubio dziennikarzom przed odlotem z paryskiego lotniska Bourget.

Rubio zaznaczył, że prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi nadal zależy na wypracowaniu porozumienia i jeśli obie strony poważnie myślą o pokoju, to USA chcą pomóc, ale na świecie dzieje się wiele innych rzeczy.

Kreml odpowiada sekretarzowi stanu USA

Na słowa Raco Rubio odpowiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który stwierdził że w ocenie Rosji można mówić "o pewnym postępie" w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

- Rosja dąży do rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Pewne wyniki już są, ale oczywiście przed nami jeszcze wiele trudnych dyskusji - powiedział Pieskow.

Jak wyjaśnił, strona rosyjska uważa za taki postęp zawieszenie broni dotyczące obiektów energetycznych. Rzecznik Kremla zaznaczył, że w piątek rozejm ten przestaje obowiązywać, a przywódca Rosji Władimir Putin nie dał armii żadnych nowych wytycznych w tej sprawie.

Rzecznik Kremla poinformował również, że na ten tydzień nie zostały zaplanowane żadne rozmowy Kremla z Donaldem Trumpem, jednak jeśli zajdzie taka potrzeba, kontakt może zostać nawiązany.

dk / Polsatnews.pl