To nie jest pomysł na pokój, to pomysł na kolejne wojny w Europie Środkowej - powiedział w programie "Graffiti" Paweł Kowal, pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy. Poseł odniósł się w ten sposób do słów wysłannika ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa, który zdradził szczegóły rozmów z Rosją.

Specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff w wywiadzie dla Fox News po rozmowach w Moskwie powiedział, że zdradził, czego zażądał Putin, ale stwierdził, że umowa pokojowa dotyczy przede wszystkim "tych tzw. pięciu terytoriów" - anektowanych przez Rosję obwodów Ukrainy. Chodzi o Donieck, Ługańsk, Zaporoże, Chersoń, Krym.

Paweł Kowal: Dla nas to jest kwestia życia i śmierci

Poseł zwrócił uwagę na rosyjską politykę rewizjonizmu.

- Jeśli w Europie Środkowej zderzy się chociaż jeden przypadek, że ktoś siłą zmieni granice, to znajdą się także następcy - wyjaśnił Paweł Kowal. - Proszę popatrzeć na politykę węgierską. Jej istotą także jest rewizjonizm - dodał.

- Chciałbym, żeby to zapadło w każdej polskiej głowie, także tych, którzy mają złudzenia, co do takich pomysłów jak Witkoff, bo myślą, że to jest pomysł na pokój. To nie jest pomysł na pokój, to pomysł na kolejne wojny w Europie Środkowej - podkreślił polityk KO.

Kowal dodał, że podczas II wojny światowej zginęło wielu mieszkańców Polski i Europy "ze względu na to, że Hitlerowi przyszło do głowy siłowe zmienianie granic". - I zaczął to robić I byli tacy, którzy się na to zgodzili. A potem poszło - mówił.

- Dla nas to jest kwestia życia i śmierci. (...) Uznanie siłowych zmian granic, to dotyczy także Polski, bo to w istocie dotyczy fundamentalnych kwestii naszej racji stanu, bezpieczeństwa każdego z Polaków - dodał.

