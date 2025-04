"Walka z mową nienawiści to nie 'ideologia'. To próba poradzenia sobie z jednym z najpoważniejszych problemów życia społecznego w Polsce" - stwierdził Adam Bodnar. W ten sposób minister skomentował decyzję prezydenta o skierowaniu do TK w trybie kontroli prewencyjnej tzw. ustawy o mowie nienawiści. Szef resortu sprawiedliwości zadeklarował przy tym, że z projektu nie zrezygnuje.

"Walka z mową nienawiści to nie 'ideologia'. To próba poradzenia sobie z jednym z najpoważniejszych problemów życia społecznego w Polsce. Każdy to widzi - mowa nienawiści zatruwa debatę publiczną, relacje międzyludzkie, stosunki społeczne. Coraz częściej jest źródłem przemocy, pogardy i ludzkich krzywd - napisał w piątek w mediach społecznościowych Adam Bodnar.



Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zaznaczył jednocześnie, że "walka z mową nienawiści nie jest sprzeczna z polską konstytucją", a wręcz przeciwnie.



"Ochrona słabszych i wykluczanych to jeden z filarów naszej ustawy zasadniczej. To także jedna z podstawowych wartości europejskich" - podkreślił.

Bodnar: Odmówił podpisania ustawy, która ma chronić nas wszystkich

W opinii Bodnara decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o skierowaniu tzw. ustawy o mowie nienawiści w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego nie jest żadnym zaskoczeniem.

"Szkoda. Odmówił podpisania ustawy, która ma chronić nas wszystkich, a najbardziej tych, którzy dziś niemal każdego dnia są obiektem hejtu i nienawistnych ataków" - ocenił były rzecznik praw obywatelskich.



Zapewnił także, że z projektu nie zamierza rezygnować i "będzie stał po stronie obywateli, których dotknęła mowa nienawiści i jej poważne konsekwencje".



"Co się odwlecze, to nie uciecze" - zakończył.

Paprocka tłumaczy ruch prezydenta. "Czy naprawdę nasz rząd w to wierzy?"

W czwartek kancelaria prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda skierował do TK ustawę z dnia 6 marca 2025 roku o zmianie ustawy Kodeks karny, czyli tzw. ustawę o mowie nienawiści.



O decyzji tej mówiła w czwartkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka.

- To zła ustawa, budząca bardzo poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucją - mówiła, tłumacząc, że prezydent "nie miał wyjścia".

Według Paprockiej argumenty, że mowa nienawiści wobec osób LGBT, osób z niepełnosprawnościami czy kobiet "nie jest problemem dla Pałacu Prezydenckiego" są niesłuszne.



- Wręcz przeciwnie, to pan prezydent jest osobą, która chce pomagać osobom z niepełnosprawnościami - podkreśliła, podając za przykład projekt ustawy o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami.



- Czy naprawdę nasz rząd wierzy w to, że problemy osób z niepełnosprawnościami rozwiąże nowelizacja Kodeksu karnego? Przecież to jest żart - dodała.



W ocenie Paprockiej przepisy ustawy są "niedookreślone". - Ta ustawa jest w taki sposób sformułowana, że będzie każdą wypowiedź można było kwalifikować jako naruszenie Kodeksu karnego, a w konsekwencji karać - podkreśliła.