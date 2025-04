- Końskie to moment zwrotny tej kampanii, ponieważ one podcięły kampanię Rafała Trzaskowskiego - stwierdził w "Graffiti" Przemysław Wipler. Zdaniem posła Konfederacji kandydat KO na prezydenta wpadł w poważne kłopoty i powoli "staje się Bronisławem Komorowskim". - Jest drętwy, nie ma pomysłu na tę kampanię - ocenił.

- Końskie rozpoczęły problemy Rafała Trzaskowskiego, jego sztabu. Oni ciągle muszą tłumaczyć się z nielegalnego finansowania tego wyjazdu i nie tylko oni, ale również Telewizja publiczna - mówił w "Graffiti" Wipler, odnosząc się do debaty, która miała miejsce w piątek 11 kwietnia.

Wybory prezydenckie 2025. Wipler: Końskie to moment zwrotny

Jak wyjaśniał w programie Marcina Fijołka poseł Konfederacji, "dotowanie kogoś milionami za zorganizowanie sygnału transmisyjnego, udostępnienie wozów transmisyjnych, udostępnienie nieodpłatne sygnału innym stacjom telewizyjnym w momencie, kiedy jest to prywatne wydarzenie jednego z kandydatów", to zdaniem polityka sygnał, że "zmieniła się koncepcja tej debaty".

- Trzaskowski miał zdyskredytować Hołownię, Mentzena i kilkunastu innych kandydatów, wybrać sobie, że rzuca pomocną dłoń Nawrockiemu, bo chce się spotkać z nim w drugiej turze - powiedział i dodał, że Mentzen ma większe szanse na pokonanie 1 czerwca kandydata KO.

- Później się okazało, że nie da się "wyrzucić za burtę" marszałka Hołowni, że on tam wbije się i za nim na jego plecach wejdą inni kandydaci - wyjaśnił.

Wipler przyznał zresztą, że sztabowcy kandydata Trzeciej Drogi dzwonili do niego, pytając, czy Sławomir Mentzen pojawi się w Końskich.

- Powiedziałem, że zrobimy, co się da i do ostatniego momentu utrzymywaliśmy ich w niepewności. Po pierwsze nam też jest nie na rękę "jeden na jeden" debata Trzaskowski-Nawrocki, to byłoby dla nas najgorsze, a bardzo złą rzeczą byłoby również, że stoimy w peletonie lub próbujemy na siłę sforsować wejście na imprezę ustawkową dwóch kandydatów. Tego, który jest liderem i tego, któremu idzie słabo i uzyskał wsparcie Rafała Trzaskowskiego - nadmienił.

Mentzen chce być premierem? Wipler: To nieprawda

Przemysław Wipler zapytany został także o to, czy prawdą jest, iż celem Konfederacji oraz samego Sławomira Mentzena jest tak naprawdę 2027 r. (wybory parlamentarne - red.) i posada premiera lub ministra finansów.



- To nieprawda. Uwierzyliśmy, że ta kampania, która idzie w sposób niesamowity, biorąc pod uwagę poziom, z którego startowaliśmy, może zakończyć się wygraną Sławomira Mentzena - przekonywał.



Jednocześnie zapewniał, że tak naprawdę, aby zdobyć głosy nowych wyborców konieczne jest nie jeszcze bardziej zaciekłe uderzanie w Karola Nawrockiego, ale w jego głównego kontrkandydata - Rafała Trzaskowskiego.



- Coraz bardziej widać, że Rafał Trzaskowski staje się może nie panią marszałek Kidawą-Błońską, która spadła do 3 proc., ale Bronisławem Komorowskim. Nie ma energii, nie ma dobrego kontaktu z ludźmi, jest drętwy, nie ma pomysłu na tę kampanię, a przede wszystkim coraz bardziej widać, że wybory będą referendum czy jesteśmy zadowoleni z rządu Donalda Tuska - wskazał.

Przemysław Wipler: Potrzebna jest zmiana klasy politycznej

W opinii Przemysława Wiplera nadchodzące wybory prezydenckie to również moment, w którym Konfederacja może powiedzieć Polakom, że "można skończyć dramatyczny wybór między PO i PiS, który mają od 20 lat".

- Dramat wyborcy w Polsce, który chciałby nowoczesnego państwa, polega na tym, że musi wybierać między wariatami a złodziejami. Po drodze okazało się, że wariaci są też złodziejami, mowa oczywiście o PiS, a złodzieje są leniwymi złodziejami, bo to jest rząd, który nic nie robi, nie dowozi żadnych istotnych swoich obietnic - argumentował.

Polityk dodał też, że konieczna jest gruntowna zmiana klasy politycznej i sposobu uprawiania polityki, a takie gwarantować ma tylko wybór kandydata Konfederacji. - Najważniejsza rzecz, którą Sławomir Mentzen w Pałacu Prezydenckim, to zapoczątkowanie zmiany ustrojowej, bo my potrzebujemy nowej konstytucji i poważnych zmian - powiedział.