To dobra informacja nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców - pojawia się doskonała okazja do zaplanowania dłuższego wypoczynku w rodzinnym gronie.

Dni wolne od szkoły w maju 2025

W czwartek 1 maja przypada Święto Pracy, a sobota 3 maja to Święto Konstytucji 3 Maja. Ponieważ te dni wypadają odpowiednio w czwartek i sobotę, uczniowie będą mieli cztery dni wolnego z rzędu - od czwartku do niedzieli (1-4 maja).

ZOBACZ: Jaka pogoda na Wielkanoc? Synoptycy nie mają dobrych wiadomości



Z kolei w dniach 13-15 maja (wtorek–czwartek) odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W tym czasie uczniowie klas 1-7 szkół podstawowych zazwyczaj nie mają lekcji, ponieważ szkoły są zajęte organizacją egzaminów.



A jak wygląda kwestia matur? Egzaminy zaplanowano na okres od 5 do 24 maja 2025 roku. W niektórych placówkach (m.in. w zespołach szkół, gdzie uczą się zarówno maturzyści, jak i młodsi uczniowie) mogą pojawić się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla tych, którzy nie przystępują do egzaminów. Nie jest to jednak reguła. Takie dni są wyznaczane wyłącznie wtedy, gdy dyrektor szkoły zdecyduje się na ich ogłoszenie w ramach tzw. dni dyrektorskich.

ZOBACZ: Majówka - jakie produkty kupujemy na długi weekend?



Na kolejny długi weekend uczniowie będą musieli poczekać do czerwca. Boże Ciało wypada w czwartek, 19 czerwca, a dzień po nim często ogłaszany jest dniem wolnym od zajęć, jeśli szkoła zdecyduje się wykorzystać kolejny dzień dyrektorski.

Majówka 2025. Gdzie spędzić długi weekend?

Coraz częściej długi weekend to czas krótkich wyjazdów - niekoniecznie zagranicznych. Tłok w najpopularniejszych miejscowościach turystycznych w Polsce sprawia, że wiele osób zaczyna poszukiwać alternatywnych, spokojniejszych lokalizacji. W tych miejscach można naprawdę odpocząć, pospacerować i przy okazji odkryć coś wyjątkowego:

Tykocin i Kraina Otwartych Okiennic (Podlasie) - Tykocin to historyczne miasteczko z zachowaną architekturą i atmosferą przeszłości. Niedaleko znajduje się Kraina Otwartych Okiennic, region słynący z tradycyjnych, drewnianych domów ozdobionych misternymi motywami.

- Tykocin to historyczne miasteczko z zachowaną architekturą i atmosferą przeszłości. Niedaleko znajduje się Kraina Otwartych Okiennic, region słynący z tradycyjnych, drewnianych domów ozdobionych misternymi motywami. Szlak Piastowski (Wielkopolska) - Trasa prowadząca przez najstarsze miejscowości związane z początkami państwa polskiego, takie jak Gniezno, Lednica czy Ostrów Lednicki. To idealna okazja do połączenia aktywnego wypoczynku z nauką o historii Polski.

- Trasa prowadząca przez najstarsze miejscowości związane z początkami państwa polskiego, takie jak Gniezno, Lednica czy Ostrów Lednicki. To idealna okazja do połączenia aktywnego wypoczynku z nauką o historii Polski. Ciężkowice (Małopolska) - Urokliwe miasteczko z rezerwatem przyrody "Skamieniałe Miasto", oferujące malownicze formacje skalne i liczne szlaki turystyczne. Miejsce wprost stworzone do pieszych wędrówek.

- Urokliwe miasteczko z rezerwatem przyrody "Skamieniałe Miasto", oferujące malownicze formacje skalne i liczne szlaki turystyczne. Miejsce wprost stworzone do pieszych wędrówek. Góry Stołowe (Dolny Śląsk) - Raj dla miłośników geologii i pieszej turystyki. Szczególnie interesujący jest rejon Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego. Dzięki łagodnym podejściom szlaki są dostępne dla każdego.

- Raj dla miłośników geologii i pieszej turystyki. Szczególnie interesujący jest rejon Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego. Dzięki łagodnym podejściom szlaki są dostępne dla każdego. Pojezierze Wielkopolskie - Region z licznymi jeziorami, idealny dla osób szukających relaksu nad wodą. Można tam również uprawiać sporty wodne, takie jak windsurfing, kajakarstwo czy żeglarstwo.

- Region z licznymi jeziorami, idealny dla osób szukających relaksu nad wodą. Można tam również uprawiać sporty wodne, takie jak windsurfing, kajakarstwo czy żeglarstwo. Mazury - Kraina tysiąca jezior (a właściwie 2,6 tysiąca!) oferuje liczne możliwości aktywnego wypoczynku, od żeglowania po rowerowe wycieczki. Mikołajki i Mrągowo to popularne miejscowości turystyczne z wyjątkowo bogatą ofertą atrakcji.

WIDEO: Spędził półtora roku w szpitalu. Na drugie urodziny dostał nowe serce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl