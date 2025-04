Polityk Trzeciej Drogi Michał Kamiński oskarżył pracowników Senatu o to, że prosili jego kierowcę, żeby na niego donosił. Nietypowa "prośba" miała wyjść od ludzi "podległych" marszałek Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Na wypowiedzi Kamińskiego zareagowali przedstawiciele Senatu, którzy wydali oświadczenie w tej sprawie.

- Mój kierowca został poproszony o to, żeby na mnie donosić - przekazał na antenie TVN24 Michał Kamiński.

Senator Trzeciej Drogi wyjaśnił, że "prośba" wyszła od urzędników Senatu "podległych" marszałek Małgorzacie Kidawie-Błońskiej.

Kierowca polityka miał jednak odmówić. - Powiedział, że nie będzie informował o moich chorobach, moim życiu rodzinnym, dokąd i kiedy jeżdżę, z kim się spotykam - powiedział Kamiński.

- Gdyby pani Kidawa-Błońska chciała się dowiedzieć czy jestem zdrowy, czy chory, to mogła mnie zapytać, a nigdy tego nie zrobiła. Zamiast tego wysłała na szpiegowanie kierowców - mówił polityk.



- To nie są europejskie standardy pani marszałek Kidawo-Błońska. To jest ohydne, obrzydliwe i ja nie znajduję słów na takie zachowanie, żeby pisemnie zobowiązywać kierowców do szpiegowania - dodał senator.

Burza po słowach Michała Kamińskiego. Jest oświadczenie Senatu

Na słowa Kamińskiego zareagował szef Kancelarii Senatu. "W związku z wypowiedzią wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, Kancelaria Senatu informuje, że korespondencja, o której mowa, prowadzona była pomiędzy dyspozytorem kierowców zatrudnionych w Biurze Administracyjnym, a kierowcami obsługującymi wszystkich wicemarszałków Senatu" - czytamy w oświadczeniu zamieszonym w mediach społecznościowych.

Jak wyjaśniono "celem tej komunikacji było wyłącznie usprawnienie organizacji pracy i efektywne zarządzanie czasem kierowców".

"Zdecydowanie podkreślamy, że nie miała ona na celu jakiejkolwiek formy monitorowania aktywności wicemarszałków" - dodano.

