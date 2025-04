Lech Wałęsa jest poważnie zaniepokojony sytuacją polityczną w kraju. - Wartościowi (ludzie) obrazili się na politykę, nie chcą się ubrudzić, brzydzą się nią, więc mamy, co mamy. Zostało paru porządnych, ale reszta to odpady - stwierdził były prezydent. Do tej drugiej grupy były szef NSZZ "Solidarność" zalicza m.in. Sławomira Mentzena.

Lech Wałęsa udzielił wywiadu "Wprostowi", w którym podzielił się z czytelnikami opinią na temat ostatnich wydarzeń politycznych. Były prezydent nie ma dobrego zdania na temat spraw krajowych, twierdząc, że wielu wartościowych ludzi unika dziś polityki, przez co wchodzą do niej zazwyczaj "nieudacznicy".

- Wartościowi obrazili się na politykę, nie chcą się ubrudzić, brzydzą się nią, więc mamy, co mamy. Zostało paru porządnych, ale reszta to odpady, którym nigdzie się nie udało i weszli do parlamentu - ocenił.



Bardzo krytycznie Wałęsa postrzega m.in. Sławomira Mentzena, który jest kandydatem na prezydenta z ramienia Konfederacji. Pytany o to, czy jego również uważa za "odpad", lider "Solidarności" bez wahania odpowiedział: "oczywiście".

Wybory prezydenckie 2025. Wałęsa poprze Trzaskowskiego

W tej samej rozmowie Lech Wałęsa przyznał, że w najbliższych wyborach prezydenckich zamierza poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Zapewnił, że będzie "pomagał" prezydentowi Warszawy, bo "na ten czas jest on najlepszym kandydatem".



- Chciałabym to wszystko uporządkować, a że się nie da, muszę fragmentarycznie popierać najsensowniejsze układy - podkreślił.



Z kolei odnosząc się do osoby wystawionego przez PiS do prezydenckiego wyścigu Karola Nawrockiego, były prezydent stwierdził, że został on prezesem IPN "tylko dlatego, że Kaczyński chciał panować nad podrabianiem dokumentów".



- Gdy miałem najciężej, chorowałem, ten człowiek robił demonstracje pod moim domem, więc cóż on jest wart? Jaką zrobił w życiu karierę? - zastanawiał się Wałęsa.

Koniec fali wznoszącej dla Mentzena. Nowy sondaż

Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrałby Rafał Trzaskowski z wynikiem 35 proc. wszystkich głosów. Drugie miejsce przypadłoby natomiast Karolowi Nawrockiemu (23 proc.).



Na podium znalazłby się jeszcze Sławomir Mentzen z wynikiem 19 proc. Taki wynik oznacza jednak zmianę, bowiem we wcześniejszym badaniu jeden z liderów Konfederacji był bliski prześcignięcia Nawrockiego.

Eksperci twierdzą, że negatywny trend spadkowy dla Mentzena związany jest z jego ostatnimi kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat aborcji i odpłatności studiów.



Polityk stwierdził, że nie powinno się usuwać ciąż pochodzących z gwałtów, nawet jeśli dziecko wiąże się z "jakąś nieprzyjemnością". Mentzen postuluje także odejście od finansowanych przez państwo studiów wyższych, twierdząc, że ich odpłatność pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia.

Wybory prezydenckie 2025

Lista zatwierdzonych kandydatów:

Artur Bartoszewicz (kandydat niezależny)

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej)

Szymon Hołownia (Polska 2050 Szymona Hołowni)

Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej)

Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość)

Karol Nawrocki (kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość)

Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna)

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska)

Marian Woch (Bezpartyjni Samorządowcy - Łączy nas Polska)

Adrian Zandberg (Partia Razem)

Na zatwierdzenie czekają:

Dawid Jackiewicz (kandydat niezależny)

Wiesław Lewicki (kandydat Normalnego Kraju)

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)

Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny)

Romuald Starosielec (kandydat Ruchu Naprawy Polski)

Paweł Tanajno (kandydat partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców)

