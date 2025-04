"Matowe i przyćmione niebo". Saharyjski pył dotarł nad Polskę

Nad Tatrami pojawiło się charakterystyczne matowe, przyćmione niebo. To widoczny efekt obecności saharyjskiego pyłu, którego - jak poinformowała synoptyk IMGW Agnieszka Prasek - kulminacja przypada właśnie na czwartek i objęła południową część kraju.

IMGW ostrzega. Saharyjski pył nad Polską

- W czwartek nad Tatrami możemy obserwować przyćmione, matowe niebo i to jest efekt obecności pyłu saharyjskiego. To naturalne, choć bardzo charakterystyczne zjawisko. Pył może wpływać na jakość powietrza, a także dawać inne wrażenia przy obserwacji górskiej panoramy - powiedziała Agnieszka Prasek.

Dodała, że w kolejnych dniach zjawisko zacznie słabnąć, "ponieważ dostaniemy się pod wpływ niżu - wówczas może wystąpić tzw. brudny deszcz, a na śniegu w wyższych partiach Tatr pojawi się osad".

Jak wyjaśniła synoptyk, pył saharyjski składa się głównie z drobinek piasku i pyłu mineralnego unoszonych przez prądy wstępujące znad pustyni i transportowanych przez atmosferyczną cyrkulację ku północy. Do Polski trafia dzięki południowym i południowo-zachodnim wiatrom. Zjawisko to nie jest nowe - występuje cyklicznie, zazwyczaj wiosną. W ubiegłym roku również obserwowaliśmy obecność pyłu nad Tatrami, wtedy był on nawet bardziej spektakularny- przypomniała synoptyk.

Pogoda. Z pyłem nadciągnęło ciepłe powietrze

Wraz z pyłem nadciągnęły do Polski bardzo ciepłe masy powietrza, co przyniosło gwałtowne ocieplenie w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu w czwartek rano termometry pokazały 6 st. C, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich nawet 10 stopni ciepła. W samym Zakopanem termometry pokażą ponad 20 st. C. Temperatura w połączeniu z silnym wiatrem spowodowała szybkie topnienie pokrywy śnieżnej - na Kasprowym Wierchu w ciągu tygodnia ubyło go 40 cm - obecnie warstwa śniegu na szczycie to już 65 cm.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzegło, że takie nagłe ocieplenie może podnieść zagrożenie lawinowe.

- Wysokie temperatury w ciągu dnia pogarszają aktualną sytuację lawinową. Pokrywa śniegu jest bardzo mocno przesiąknięta wodą, a co za tym idzie, śnieg staje się bardzo ciężki i przepadający. Na wystawach nasłonecznionych możliwe są tzw. lawiny gruntowe - powiedział ratownik dyżurny TOPR.

W partiach szczytowych Tatr będzie można zaobserwować żółtawe ślady na śniegu - to właśnie efekt osiadania saharyjskiego pyłu. Będzie można także zaobserwować zmianę kolorystyki nieba - szczególnie przy zachodzie słońca.

IMGW prognozuje, że wpływ pyłu osłabnie w weekend, kiedy nad region nadejdą opady.

