Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Chłodny prąd napłynie do Polski w nocy, jednak powoli ustąpi miejsca cieplejszej pogodzie. Synoptycy prognozują, że piątek będzie początkiem dosyć pogodnego weekendu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty, które będą obowiązywać od północy aż do piątkowego poranka do co najmniej 7:00 rano. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązuje niemal w całej Polsce.



Wyjątek stanowi skraj województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, a także części woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Najcięższa sytuacja będzie w skrajnej, północnej części kraju. "Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C" - podali synoptycy.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW i chłodna noc

Alerty IMGW wskazują na dosyć chłodną noc z czwartku na piątek, która da się we znaki w całej Polsce. Lokalnie, zwłaszcza na północy i południu, wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie –2 st. C.

Wiatr w zależności od obszaru będzie zmienny i umiarkowany. Wysoko w Karpatach porywy wiatru dojdą do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek. Co przyniesie początek weekendu?

Po dosyć chłodnej nocy nastąpi pogodny, ciepły piątek zwiastujący dosyć słoneczny początek weekendu. 28 marca będzie mało pochmurny i dosyć ciepły.

"W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12°C do 16°C, chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od 10°C do 13°C" - prognozują synoptycy IMGW.



Pogodną temperaturę momentami będzie psuł tylko dosyć silny wiatr. Chociaż w większości powinien być słaby i umiarkowany, to na południu kraju wystąpi wiatr porywisty, a na terenach górzysty osiągnie prędkość do 65 km/h.