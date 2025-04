Dowódca duńskiej armii gen. dyw. Peter Harling Boysen zapowiedział wysłanie swoich żołnierzy do Ukrainy. Mają się tam uczyć nowoczesnych technik walki z wykorzystaniem dronów. Na zapowiedź zareagowała Rosja. - To jest obarczone nieprzewidywalnymi konsekwencjami i ryzykiem bezpośredniej konfrontacji między NATO a Rosją - powiedział duńskim mediom ambasador Rosji w tym kraju Władimir Barbin.

- Podczas mojej ostatniej wizyty w Ukrainie zapytałem, czy moglibyśmy przyjechać na kilka kursów w celu nauki z pierwszej ręki, teraz taka możliwość się pojawiła - powiedział Harling Boysen telewizji TV2.

Według szefa duńskiej armii szkolenia pierwszych grup mogłyby rozpocząć się już tego lata. Plan zakłada, że przeszkoleni w Ukrainie operatorzy dronów zdobytą wiedzę przekażą kolegom w swoich jednostkach w Danii.

Deklaracja dowódcy duńskiej armii

- Naprawdę musimy posiadać najnowsze wersje różnych rodzajów dronów, a gdy nadejdzie potrzeba wyruszenia na wojnę, abyśmy mogli je zabrać ze sobą - stwierdził dowódca duńskiej armii. Przypomniał, że w Ukrainie drony szturmowe są niezwykle skuteczne, odpowiadają za ponad 70 proc. ofiar śmiertelnych po stronie rosyjskiej.

- Z jednej strony musimy być w stanie używać dronów przeciwko wrogowi, ale również musimy potrafić obronić się przed nimi - zauważył Harling Boysen.

Dowódca armii zastrzegł jednak, że duńscy żołnierze pojadą na Ukrainę nieuzbrojeni, a także będę znajdować się daleko od frontu. Być może będą przebywać w ośrodkach na zachodzie Ukrainy, w regionie Lwowa.

Dotychczas to Dania szkoliła w swoim kraju ukraińskich wojskowych, m.in. pilotów samolotów bojowych F-16, które rząd w Kopenhadze przekazał Ukrainie.

Zamiana ról. Ekspert chwali posunięcie

Zamianę roli w duńsko-ukraińskiej współpracy pozytywnie ocenił w rozmowie z agencją Ritzau ekspert Flemming Splidsboel Hansen z Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych. Przypomina, że Ukraina posiada już katalog ponad 70 różnych typów bezzałogowców.

- Inwestycje w drony opłacają się, widzimy, że duże i drogie systemy uzbrojenia mogą przez nie zostać z łatwością unieruchomione - zauważył.

Ekspert sam pomysł wysłania duńskich żołnierzy na Ukrainę nazwał "oswajaniem" duńskiego społeczeństwa na przykład z kolejnym krokiem, jakim być może będzie obecność wojsk Danii na ukraińskim terytorium.

Według Splidsboela Hansena alternatywą wobec szkoleń na terytorium Ukrainy mogłoby być zorganizowanie obozu szkoleniowego we wschodniej Polsce z udziałem wojska duńskiego i ukraińskiego.

Rosja reaguje na plany Danii. "Ryzyko konfrontacji z NATO"

Plany Duńczyków ostro skrytykował ambasador Rosji w tym kraju Władimir Barbin, który stwierdził, że jest to "prowokacja", która może to doprowadzić do "niekontrolowanej eskalacji konfliktu na Ukrainie".

Według rosyjskiego dyplomaty potencjalna obecność duńskich żołnierzy na szkoleniach w Ukrainie może skłonić inne kraje NATO do wysłania swoich wojsk do Ukrainy.

- To jest obarczone nieprzewidywalnymi konsekwencjami i ryzykiem bezpośredniej konfrontacji między NATO a Rosją - stwierdził Barbin, cytowany przez portal thelocal.dk.

Dyplomata przypomniał również, że wszystkie obiekty militarne na Ukrainie, również centra szkoleniowe, są uznawane przez Rosję za cele.

- Wymiana doświadczeń bojowych nie jest gestem humanitarnym. To konkretny akt wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych - dodał.

