Narastają protesty izraelskich rezerwistów, którzy żądają sprowadzenia zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Miałoby się to stać nawet kosztem zakończenia wojny z Hamasem. Kierujący armią takie akty protestu chcieliby uciszyć, lecz próby represji przynoszą odwrotne skutki. Z tego powodu zdecydowali się na ciche zmiany: zmniejszenie zależności od sił rezerwowych w palestyńskiej enklawie.

Gazeta powołuje się na anonimowe źródła w Siłach Obronnych Izraela. Zdaniem informatorów tamtejsza armia zaczęła ograniczać liczbę wydawanych rozkazów powołania, a także wycofywać część rezerwistów z aktywnych stref walk w Strefie Gazy.

Wyżsi rangą izraelscy oficerowie ostrzegają, że problemy z morale i "brakiem wiary w misję" wśród tamtejszych rezerwistów mogą zagrozić kluczowym operacjom wojskowym - donosi "Haaretz".

Izraelscy weterani protestują. Za sprzeciw spotkały ich represje

Dziennik przywołuje również ubiegłotygodniowe zdarzenie, które miało miejsce w Siłach Powietrznych. Izraelska armia usunęła ze swoich szeregów rezerwistów, którzy podpisali list protestacyjny z żądaniem zakończenia wojny w Strefie Gazy.

ZOBACZ: Zgrzyt na linii Wielka Brytania-Izrael. Delegacja zatrzymana na lotnisku

Autografy pod nim złożyła grupa blisko tysiąca weteranów, z których zdecydowana większość przebywała na emeryturze. W piśmie domagano się sprowadzenia do Izraela porwanych przez Hamas i przetrzymywanych w enklawie zakładników.

Miałoby się to stać nawet kosztem całkowitego zakończenia wojny z palestyńską organizacją terrorystyczną. Tłumacząc usunięcie sygnatariuszy, armia uznała, iż żołnierze nie mogą wykorzystywać "marki Izraelskich Sił Powietrznych" do protestów politycznych.

Izraelska armia chciała uciszyć protest. Wyszło odwrotnie

List nie wzywał jednak do ogólnej odmowy służby wojskowej. Jak zauważa "Times of Israel", był raczej apelem do rządu Binjamina Netanjahu o priorytetowe potraktowanie kwestii uwolnienia zakładników względem kontynuacji działań zbrojnych w Strefie Gazy.

Autorzy apelu stwierdzili również, że obecne działania wojskowe w palestyńskiej enklawie służą raczej "politycznym i osobistym interesom", a nie bezpieczeństwu narodowemu.

ZOBACZ: Netanjahu spotkał się z Trumpem. "Staniemy się wzorem dla świata"

Według "Haaretz" decyzja izraelskiej armii podjęta wobec sygnatariuszy listu miał na celu powstrzymanie podobnych przypadków, ale odniosła odwrotny skutek. Obecnie w izraelskim wojsku coraz więcej rezerwistów przyłącza się bowiem do podobnych protestów.

"Sytuacja znacznie poważniejsza". Co się dzieje w armii Izraela?

Jak wskazuje gazeta, w izraelskiej armii narasta presja, aby poinformować tamtejszy establishment bezpieczeństwa o skali tego kryzysu. Źródła redakcji podają, że decyzja o ukaraniu lotników została podjęta pod presją polityczną, a sytuacja jest znacznie poważniejsza, niż mogłoby to wynikać z oficjalnych komunikatów.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r. Hamas zabił wówczas ok. 1200 osób, a 251 pojmał.

Izraelska armia uważa, że w niewoli pozostaje 24 żywych zakładników i ciała 35 kolejnych porwanych osób. W odpowiedzi na atak Hamasu armia Izraela systematycznie atakuje cele w Strefie Gazy, a w wyniku jej działań śmierć poniosło już ponad 50 tys. osób.