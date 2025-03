Steve Witkoff o swoich przewidywaniach mówił w środowym wywiadzie dla Bloomberga.



Komentując wtorkową rozmowę telefoniczną Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, przekazał, że doszło do uzgodnienia "drogi do pewnych warunków zawieszenia broni", a także kurs prowadzący do "pełnego zawieszenia broni", który będzie przedmiotem negocjacji w nadchodzących dniach.



Jak dodał, spodziewa się, że rozejm między Ukrainą a Rosją zacznie obowiązywać w ciągu najbliższych kilku tygodni.



- Uważam, że Putin działa w dobrej wierze - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Witkoff: Rozejm w ciągu kilku tygodni

Zgodnie z deklaracjami Witkoffa, w poniedziałek lub wtorek w Arabii Saudyjskiej odbyć się mają kolejne negocjacje dotyczące zakończenia rosyjsko-ukraińskiego konfliktu.

Podobne informacje podał doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Mike Waltz, który w środę omówił spotkanie zespołów negocjacyjnych z doradcą Władimira Putina Jurijem Uszakowem.



"Ustaliliśmy, że nasze zespoły techniczne spotkają się w najbliższych dniach w Rijadzie, by skoncentrować się na wprowadzeniu w życie i rozszerzeniu częściowego rozejmu, który prezydent Trump uzyskał od Rosji" - napisał Waltz w serwisie X.



Agencja AP zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy na rozmowy zaproszono przedstawicieli Ukrainy ani kto reprezentował będzie USA i Rosję.

Rozmowa Trump-Putin. Zełenski ostrzega przed manipulacjami Kremla

Donald Trump, tuż po telefonie na Kreml, relacjonował w mediach społecznościowych, że odbył z Władimirem Putinem "bardzo dobrą i owocną rozmowę".



Zgodziliśmy się na natychmiastowe zawieszenie broni w odniesieniu do elektrowni energetycznych i infrastruktury, przy założeniu, że będziemy szybko pracować nad całkowitym zawieszeniem broni i ostatecznie zakończeniem tej strasznej wojny między Rosją a Ukrainą" - napisał w w serwisie Truth Social.

Kreml również wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że warunkiem zawieszenia broni jest zaprzestanie mobilizacji żołnierzy w Ukrainie i zbrojenia w kraju. Moskwa chciałaby też pozbawienia Kijowa informacji wywiadowczych. Waszyngton zaprzecza jednak, aby doszło do takich ustaleń.



Ponadto, Kijów pozostaje bardzo sceptyczny co do intencji Rosji. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł Trumpa, że Putin planuje kolejne ofensywy, aby wywrzeć na Ukrainie maksymalną presję i postawić jej ultimatum z pozycji siły.



Jednocześnie oświadczył, iż poprze wszelkie propozycje, które doprowadzą do "stabilnego i sprawiedliwego pokoju", domagając się przy tym, aby Ukrainę zaangażować w rozmowy o jej losie. Zełenski zadzwonił też do przywódcy Francji i kanclerza Niemiec, a w środę - do Waszyngtonu.