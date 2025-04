Kraje członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zatwierdziły przełomowe porozumienie dotyczące przygotowań do walki z pandemią. Kompromis zakłada m.in. wdrożenie systemu dostępu do szczepionek i testów oraz jego globalne rozszerzenie czy zasady transferu technologii w przemyśle farmaceutycznym.