Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowy raport, z którego wynika, że tylko w zeszłym roku na gruźlicę na całym świecie zachorowało około 8,2 miliona osób. To najwyższy wskaźnik od 1995 roku, gdy organizacja rozpoczęła globalny monitoring zachorowań na tę chorobę.

W porównaniu do 2022 roku to wzrost o ponad 700 tys., gdy zdiagnozowano 7,5 miliona przypadków. Organizacja szacuje również, że całkowita liczba chorych, w tym tych, którzy nie zostali odnotowani przez system opieki zdrowotnej, to ok. 10,8 milionów.

ZOBACZ: Szczepionka przeciwko gruźlicy chroni przed zakażeniem koronawirusem

Oznacza to, że gruźlica stała się główną przyczyną zgonów z powodu chorób zakaźnych, wyprzedzając Covid-19.

Wzrost zachorowań na gruźlicę. Ponad milion zgonów rocznie

W 2023 roku na gruźlicę zmarło 1,25 mln pacjentów. Chociaż jest to mniejsza liczba niż w 2022 roku, gdy w związku z chorobą życie straciło 1,32 mln osób, to - zdaniem WHO - wyeliminowanie gruźlicy to wciąż odległy cel.

ZOBACZ: WHO: co godzinę 30 przypadków gruźlicy w Regionie Europejskim

Na wzrost zachorowań wpływa fakt, że 98 proc. przypadków diagnozowanych jest w krajach o niskich i średnich dochodach, w których służba zdrowia jest niedofinansowana.

Najwięcej zakażeń wykryto w Indiach (26 proc.), Indonezji (10 proc.), Chinach (6,8 proc.), Filipinach (6,8 proc.) oraz Pakistanie (6,3 proc.). Łącznie tych pięć państw odpowiada za 56 proc. zachorowań na całym świecie. Ponad połowa osób, u których rozwinęła się gruźlica, to mężczyźni (55 proc.), 33 proc. to kobiety, a 12 proc. - dzieci i młodzież.

Zdaniem ekspertów z WHO znaczna liczba nowych przypadków gruźlicy jest spowodowana przez pięć głównych czynników ryzyka: niedożywienie, zakażenie wirusem HIV, palenie papierosów szczególnie wśród mężczyzn, cukrzycę oraz alkoholizm.

Gruźlica - objawy i leczenie

Gruźlica (TB) to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Mycobacterium tuberculosis, która najczęściej atakuje płuca, choć może rozprzestrzeniać się także na inne narządy, takie jak nerki, kręgosłup czy mózg.

Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową, czyli poprzez kontakt z drobnoustrojami uwalnianymi podczas kaszlu, kichania lub mówienia przez osobę chorą.

ZOBACZ: USA: Kobieta chora na gruźlicę odmawiała leczenia. Trafiła do więzienia

Objawy gruźlicy płuc obejmują przewlekły kaszel, często z odkrztuszaniem krwi, utratę masy ciała, gorączkę i silne pocenie się w nocy. Choroba ta może rozwijać się przez długi czas bez wyraźnych objawów, co utrudnia jej wczesne wykrycie. Bez odpowiedniego leczenia gruźlica może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a nawet do śmierci.

Gruźlicę można leczyć. Standardowa terapia obejmuje przyjmowanie kilku różnych leków jednocześnie, aby zapobiec rozwojowi lekooporności bakterii. Najczęściej stosowane preparaty to izoniazyd, ryfampicyna, pirazynamid oraz etambutol.