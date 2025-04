- Jak będę chciał wystąpić w cyrku, to pojadę do Julinka - napisał w mediach społecznościowych Maciej Wąsik. Europoseł PiS i były wiceszef MSWiA oznajmił, że nie zamierza stawić się na przesłuchaniu komisji ds. Pegasusa. To kolejny raz, kiedy Wąsik nie stawił się na wezwanie.