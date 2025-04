Pogoda na Wielkanoc zaskoczy. Możliwe gwałtowne załamanie

Zbliżające się święta wielkanocne to okazja do rodzinnych spotkań i wypoczynku na świeżym powietrzu. Wraz z nimi pojawiają się pytania o pogodę. Choć prognozy dają powody do ostrożnego optymizmu, w trakcie Wielkiego Tygodnia możliwe jest nieoczekiwana zmiana warunków atmosferycznych.