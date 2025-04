- Ceny energii elektrycznej spadają - powiedziała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska, dodając, że rząd w najbliższym czasie "podejmie decyzję, co dalej". Minister podkreśliła, że "jest wola, aby doprowadzić do cen rynkowych poniżej cen ustawowych". - Oczywiście jeśli będzie trzeba, to będziemy nadal je mrozić - przekazała.

- Jeżeli chcemy obniżać ceny energii, to musimy budować OZE (Odnawialne Źródła Energii - red.). Bo widać, że gdy mamy więcej energii z OZE, to ta energia jest tańsza - powiedziała w "Graffiti" minister klimatu Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał, kiedy i o ile można się spodziewać obniżek cen prądu.

- Rachunki dla gospodarki już nominalnie spadają. Te ceny są niższe niż 693 złotych (za 1 MWh - red.) zapisane w umowach - odpowiedziała minister. Jak zaznaczyła, ciężko wychodzić z 10 - 15-letnich zaległości w energetyce w rok. - Niemniej dziś cena na rynku hurtowym jest na poziomie 430 zł - 450 zł (za 1 MWh - red.) w ujęciu średniookresowym i ona spada - zaznaczyła Henning-Kloska.

- Rząd nie chce doprowadzić do tego, aby te ceny rosły. Po przeglądzie taryf rząd podejmie decyzje, co dalej - wyjaśniła minister. Podkreśliła, że "jest wola, aby doprowadzić do cen rynkowych poniżej cen ustawowych".

Prowadzący zapytał czy to znaczy, że nie będzie mrożenia cen. - Oczywiście jeśli będzie trzeba, to będziemy to robić - przekazała polityk.

Ceny energii elektrycznej. W Sejmie pierwsze czytanie projektu o wiatrakach

W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zostanie także udzielona informacja w sprawie rozpoczętych inwestycji w krajowej energetyce oraz działań podjętych przez rząd w celu obniżenia cen energii.

Pod koniec marca Rada Ministrów w drodze obiegowej przyjęła projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska liberalizujący wymogi odległościowe dla inwestycji w lądowe farmy wiatrowe.



W komunikacie przekazano, że rząd dąży do obniżenia cen prądu w Polsce i w tym celu wprowadzone zostały rozwiązania, które będą wspierać wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).

"Jednym z najtańszych OZE jest energia pochodząca z wiatru. Dlatego złagodzona została restrykcyjna zasada lokalizowania minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych - z obecnych 700 m do 500 m. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia, jeśli chodzi o modernizację istniejących elektrowni wiatrowych (tzw. repowering)" - zaznaczono.



Zdaniem rządu, rozwiązanie to powinno przyczynić się do wzrostu zainstalowanej mocy w nowych projektach wiatrowych na lądzie, nawet o 60-70 proc., a inwestycje będą szansą na zwiększenie do 2030 roku potencjału wzrostu energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych o ok. 6 gigawatów.