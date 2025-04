Poza granicami Polski zorganizowane zostanie łącznie 508 obwodów głosowania, między innymi w takich państwach jak Tajwan, Etiopia czy Wenezuela. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca przy tym obywateli do skorzystania z elektronicznego systemu e-Wybory, który pozwala na internetowe złożenie wniosku o ujęcie w spisie wyborców. Ostateczny termin obowiązuje do 13 maja.

Za granicą utworzono łącznie 508 obwodów głosowania w związku z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Takie informacje przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wśród nich znalazły się m.in. takie państwa jak Tajwan, Etiopia czy Wenezuela.

MSZ zachęca do wniosków online. Ostateczny termin do 13 maja

Jednocześnie resort zachęca do tego, aby wnioski o ujęcie w spisie wyborców składać przez specjalny system e-Wybory. Ostateczny termin obowiązuje do 13 maja.

ZOBACZ: Spór o ambasadorów. Pierwsza nominacja Radosława Sikorskiego

"Utworzyliśmy 508 obwodów głosowania za granicą. Zarejestruj się w jednym z nich, aby w maju wziąć udział w wyborach Prezydenta RP. Wejdź na e-Wybory, zapoznaj się ze szczegółami, wybierz obwód głosowania, który najbardziej Ci odpowiada, zapisz się już dziś" - przekazało MSZ we wpisie na platformie X.

System e-Wybory. Do czego służy internetowa usługa?

System jest elektroniczną usługą, która umożliwia osobom za granicą zgłosić się do spisu wyborców sporządzanych przez konsulów bez wychodzenia z domu. Usługa wraz ze wszystkimi informacjami i szczegółową instrukcją dostępna jest pod adresem: ewybory.msz.gov.pl.

ZOBACZ: Dwa warianty w drugiej turze. Jest najnowszy sondaż prezydencki

Należy podkreślić, że system nie służy do głosowania przez internet. Głos w wyborach można oddać wyłącznie w lokalu wyborczym, a korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu.

Wnioski o ujęcie w spisie wyborców można składać do 13 maja 2025 r. na trzy sposoby: przez internet przy użyciu usługi e-Wybory, osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem lub mailem poprzez przesłanie skanu czy fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.

Do 15 maja 2025 r. możliwe będzie składanie przez wyborców wniosków - za granicą do konsula - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

WIDEO: Polityk PiS zaskoczył na antenie. Przyniósł własny popcorn Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb / mjo / Polsatnews.pl