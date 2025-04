Od 1 lipca duże zmiany w sanatorium. Ci pacjenci w końcu dostaną szansę

Największą nowością będzie dopuszczenie do leczenia uzdrowiskowego pacjentów neurologicznych, w tym osób po udarach mózgu oraz urazach czaszkowo-mózgowych. Dotąd ta grupa była całkowicie pomijana w systemie refundacji. Projektowana zmiana ma szansę otworzyć nowy rozdział w rehabilitacji neurologicznej w Polsce, wypełniając ważną lukę terapeutyczną.

Rewolucja w leczeniu. NFZ otwiera sanatoria dla nowych grup pacjentów

Pacjenci z chorobami neurologicznymi do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z refundowanego przez NFZ leczenia uzdrowiskowego. Zmienia się to 1 lipca 2025 r., kiedy Fundusz oficjalnie rozszerzy katalog wskazań do leczenia. Dzięki temu do sanatoriów trafią osoby z takimi schorzeniami jak:

stan po udarze mózgu,

urazach czaszkowo-mózgowych,

inne przewlekłe choroby neurologiczne.

Szczególnie ważne zmiany dotyczą dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) i innymi schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym. Do tej pory jednostki chorobowe G80-G83 (wg klasyfikacji ICD-10) musiały być wskazane jako główne rozpoznanie w skierowaniu. Projektowane przepisy znoszą ten wymóg, skierowanie będzie mogło zostać potwierdzone także wtedy, gdy dana jednostka chorobowa występuje jako współistniejąca. Otwiera to drogę do uzdrowisk dla większej grupy dzieci, już od 3. roku życia, pod opieką osoby dorosłej.

Kolejna korzystna zmiana dotyczy czasu, po którym pacjent będzie mógł rozpocząć leczenie uzdrowiskowe po zakończeniu hospitalizacji. Do tej pory okres ten wynosił co najmniej 12 miesięcy. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia skróci się on do 6 miesięcy, co pozwoli pacjentom znacznie szybciej powrócić do sprawności.

Zmiana polityki NFZ i uproszczenia proceduralne

Rosnąca liczba zachorowań na choroby układu nerwowego oraz pozytywne efekty kompleksowej rehabilitacji stanowią solidne podstawy do wprowadzenia tej zmiany. Fundusz planuje kontraktować świadczenia w istniejących uzdrowiskach oraz placówkach specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej.

W projekcie rozporządzenia wskazano jednoznacznie, że świadczenia muszą być realizowane w kierunkach leczniczych zatwierdzonych przez ministra zdrowia w decyzji o możliwości prowadzenia leczenia uzdrowiskowego. Zmieniono również paragraf 11, likwidując obowiązek przekazywania papierowej informacji o nieobecności pacjenta lub przerwaniu leczenia.

Rozszerzono także katalog procedur wyłączonych z leczenia uzdrowiskowego, eliminując te, które wymagają wykorzystania telemedycyny. Uzdrowiska muszą działać w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym - na miejscu.

red. / polsatnews.pl