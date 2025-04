"Przerażające sceny". Światowi liderzy reagują na atak w Sumach

Świat reaguje na atak Rosjan w Sumach. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas pisze o "przerażających scenach". Prezydent Maia Sandu podkreśla, że sprawcy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności. Do ataku odniósł się również premier Donald Tusk.

- Zło, które było źródłem tamtej zbrodni, nadal czai się wokół nas - powiedział premier podczas obchodów 85. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. - Niedziela Palmowa. Przed chwilą skończyła się msza. W mieście Sumy spadły na modlących się - kobiety, dzieci, mężczyzn - rosyjskie rakiety - mówił dalej.



- Na ulicach miasta leżą zwłoki tych, którzy zginęli w tak szczególnym dniu. Śmiercią tak samo tragiczną, choć nigdy nie będziemy w stanie porównać ofiar. Nie chodzi o statystyki. Tak samo tragiczną, bo zadaną przez to samo zło. Bez sensu, bez litości. To zło jest wciąż namacalne, widoczne. To zło zagraża naszym sąsiadom, pokojowi, zagraża Polsce i Europie - podkreślił Donald Tusk.

W "Śniadaniu Rymanowskiego" tragiczne wiadomości komentowali politycy. Wskazali między innymi, że dla "dla Rosji nie ma żadnych świętości".

WIDEO: Politycy komentują atak w Sumach

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak podaje Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, w ataku Rosjan zginęło 31 osób, w tym dwoje dzieci. Ranne są 84 osoby, w tym 10 dzieci.

Atak Rosjan na Sumy. Reagują światowi liderzy

"Przerażające sceny z dzisiejszego poranka, kiedy mieszkańcy Sum zgromadzili się na Niedzieli Palmowej i zostali ostrzelani przez rosyjskie rakiety" - napisała w mediach społecznościowych Kaja Kallas.

Szefowa unijnej dyplomacji dodała, że to "straszliwy przykład nasilenia ataków przez Rosję, podczas gdy Ukraina przyjęła bezwarunkowe zawieszenie broni".

ZOBACZ: Zaatakowali w Niedzielę Palmową. "To pokazuje, czego chce Rosja"

Rosyjski ostrzał skomentowała również prezydent Mołdawii Maia Sandu. "Niedziela Palmowa to dzień pokoju. Dziś rano, gdy ludzie zebrali się na modlitwie, Rosja zbombardowała Sumy - zabijając i raniąc cywilów" - zaznaczyła.

"Mołdawia płacze wraz z Ukrainą i wzywa do zwiększenia obrony powietrznej, aby ratować życia. Agresor musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nie ma usprawiedliwienia dla takiego zła" - dodała prezydent.

Ukraina wzywa do zwiększenia presji na Rosję

W sprawie ataku oświadczenie wydało MSZ Rumunii. "Pomimo najlepszych wysiłków USA, Ukrainy i UE, zamiast bezwzględnego zawieszenia broni, wszystko, co Rosja ma do zaoferowania, to kolejny morderczy atak" - czytamy w komunikacie.

ZOBACZ: Potężne uderzenie w Ukrainę. Zginęło ponad 30 osób

"Te zbrodnie, będące rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego, muszą ustać! Wyrazy współczucia dla ofiar i ich rodzin. Rumunia będzie nadal wspierać Ukrainę przeciwko niesprawiedliwej inwazji Rosji i w kierunku pokoju, którego potrzebują jej obywatele i region" - podkreśla MSZ Rumunii.

Wcześniej szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha wezwał zagranicznych partnerów do zapewnienia Ukrainie dodatkowych możliwości obrony powietrznej oraz zwiększenia presji na Moskwę.