Potężne uderzenie w Ukrainę. Zginęło ponad 20 osób

"Dziś jest wielu zabitych w wyniku ataku rakietowego. Wróg ponownie uderzył na ludność cywilną" - napisał Artem Kobzar, który pełni obowiązki mera Sum.

Wołodymyr Zełenski: Tylko brudne szumowiny mogą tak postępować

Do tragicznego ostrzału na Sumy odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Straszliwy rosyjski atak rakietowy na Sumy. Rosyjskie pociski uderzyły w zwykłą ulicę miasta, w zwyczajne życie - budynki mieszkalne, placówki edukacyjne, samochody na ulicy. A to wszystko w dniu, w którym ludzie chodzą do kościoła - w Niedzielę Palmową, święto Wejścia Pańskiego do Jerozolimy" - napisał na platformie X.

Prezydent dodał również, że "tylko brudne szumowiny mogą tak postępować - odbierać życie zwykłym ludziom. Moje kondolencje dla rodzin i bliskich. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu pracują wszystkie niezbędne służby".

"Rozmowy nigdy nie powstrzymały rakiet balistycznych i bomb lotniczych. Potrzebne jest podejście do Rosji, na jakie zasługuje terrorysta. Dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy i pomagają nam bronić życia" - podkreślił.



Według informacji podanych przez Obwodową Administrację Sum w nocy i nad ranem siły rosyjskie przeprowadziły 70 ataków na przygraniczne miejscowości, w tym obszar obwodu sumskiego. "Odnotowano 200 eksplozji" - zaznaczono na Telegramie.

Rosja przeprowadziła atak dronami. Większość zestrzelono

Z kolei jak przekazały w niedzielę rano Siły Powietrzne Ukrainy, Rosja wystrzeliła 55 dronów, z czego 43 z nich zostały zestrzelone. Celem maszyn były obiektu na północnym, południowym i centralnym obszarze Ukrainy.

"O godz. 08:30 potwierdzono zestrzelenie 43 bezzałogowców szturmowych typu Shahed (dronów innych typów) na północy, południu i w centrum kraju" - poinformowano na Telegramie.

Nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się z pozostałymi 12 maszynami.

wb / Polsatnews.pl