- Pani wyborcy pani tego nie wybaczą - mówił w "Śniadaniu Rymanowskiego" Mariusz Witczak do Anny Górskiej. Polityk KO zarzucił senator Nowej Lewicy, że w ocenie debaty prezydenckiej bardziej zajmuje się Rafałem Trzaskowskim niż Karolem Nawrockim.

Zdaniem Mariusza Witczaka z KO, wygranym piątkowej debaty jest Rafał Trzaskowski. - Wszyscy kandydaci chcą się odnosić do Rafała Trzaskowskiego. Chcą go krytykować, zadawać mu pytania. To w naturalny sposób definiuje liderowską pozycję Rafała Trzaskowskiego - zaznaczył poseł.



Jednocześnie dodał, że największe szanse na drugą turę w jego ocenie mają Trzaskowski i Karol Nawrocki. Kandydatowi, który startuje z poparciem PiS, nie szczędził słów krytyki. - Człowiek bez kompetencji, bez właściwości, poruszający się wokół jakichś wykutych na blachę komunałów - powiedział.

Witczakowi odpowiadał Radosław Fogiel z PiS. - Chyba czegoś takiego jeszcze nie oglądaliśmy - mówił poseł. Podkreślił, że Trzaskowski występował w "cieplarnianych warunkach". - Tam nie było co zbierać. Tam Rafałem Trzaskowskim wytarto podłogę. Okazało się, że jest kompletna pustka, wydmuszka - oświadczył Fogiel.

Piotr Zgorzelski z PSL ocenił, że w debacie został "zatarty mechanizm polaryzacyjny". - Szymon Hołownia rozbijając tę misterną grę dał szansę wszystkim kandydatom i ich wyborcom do wzięcia udziału w tej debacie - zaznaczył.

W ocenie wicemarszałka Sejmu debata była "ustawką". - Żenujące jest to, że w tej ustawce wzięła udział TVP. Ma obowiązek przeprowadzania debat ze wszystkimi kandydatami, a nie brania udziału w ustawkach. Stała się de facto przystawką jednego ze sztabów wyborczych - powiedział Zgorzelski.

Debata w Końskich. Schowana flaga LGBT

Politycy w "Śniadaniu Rymanowskiego" komentowali również moment, w którym Magdalena Biejat przejęła flagę LGBT, którą wcześniej Nawrocki dał Trzaskowskiemu.

- Zaimponowała mi. (...) To był bardzo ważny gest tej kampanii, który z jednej strony pokazał odwagę, determinację i przywiązanie do ważnych spraw, wartości (...), ale też pokazał, że Rafał Trzaskowski okazuje się w spontanicznej sytuacji, gdzie mógł zareagować inaczej, w momencie, w którym Karol Nawrocki - uważam, że w skandaliczny - sposób próbował podzielić Polaków na lepszych i gorszych, nawet nie skomentował tego gestu. Schował flagę. Mógł wygłosić jakieś oświadczenie, poprzeć te osoby, uzasadnić dlaczego ją chowa. Nie zrobił nic - zaznaczyła szefowa sztabu Biejat, senator Anna Górska.

Spięcie koalicjantów. "Wyborcy nie wybaczą"

W dalszej części programu politycy rozmawiali o warunkach przeprowadzenia debaty i zaproszeniach Rafała Trzaskowskiego dla innych kandydatów niż Nawrocki krótko przed spotkaniem. Górska zarzuciła Witczakowi, że jako przedstawiciel KO odmawia kandydatce Nowej Lewicy prowadzenia kampanii prezydenckiej.

- Jesteśmy we wspólnym rządzie. Przemyślcie i zastanówcie się, czy o taką demokrację walczyliśmy wspólnie przed 15 października, czy o taką demokrację walczymy jako wspólni członkowie tego rządu. Nie zyskuje na tym wasz kandydat, a zaszkodzi to może całej naszej koalicji - podkreśliła senator.

- Nie czuje pani absmaku, że zajmuje się pani Rafałem Trzaskowskim, a nie Karole Nawrockim? - pytał Witczak. - Pani wyborcy pani tego nie wybaczą - ocenił poseł.

Górska odparła, że KO zorganizowała "jeden z najbardziej niedemokratycznych spektakli".

jk / Polsatnews.pl