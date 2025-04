Dobra wiadomość dla seniorów. Wyższa emerytura o prawie 300 złotych  

Nie każdy emeryt wie, że może odzyskać nawet 300 zł miesięcznie - i to bez żadnych dodatków, czy zmian w emeryturze. Wystarczy złożyć prosty wniosek EPD-21 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dzięki któremu nie będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy. Kto może z tego skorzystać?

Każdego miesiąca ZUS, wypłacając emeryturę, potrąca zaliczkę na podatek dochodowy - dokładnie tak, jak pracodawcy robią to z pensją. Obowiązuje tu bowiem ta sama ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopóki suma wszystkich świadczeń nie przekracza rocznie tzw. kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł, nie trzeba płacić podatku.

ZUS i tak co miesiąc pobiera zaliczkę, chyba że ubezpieczony sam złoży odpowiedni wniosek o zaniechanie jej poboru. Tu właśnie pojawia się szansa dla tysięcy seniorów.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z zaliczek na podatek?

Z rozwiązania mogą skorzystać przede wszystkim osoby, które:

otrzymują emeryturę lub rentę wypłacaną przez ZUS,

nie osiągają dodatkowych dochodów (np. z pracy, działalności gospodarczej, wynajmu czy innych świadczeń),

przewidują, że ich roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł brutto.

W praktyce dotyczy to osób, których miesięczne świadczenie nie przekracza ok. 2 500 zł brutto. Jeśli dodatkowe źródła dochodu nie występują, można wnioskować o niestosowanie potrąceń podatkowych, a tym samym zwiększyć wysokość wypłacanego świadczenia netto.

Co ważne, zwolnienie to ma zastosowanie nie tylko do emerytur, ale też do rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz świadczeń przedemerytalnych.

Wniosek EPD-21 - warunek wyższej wypłaty z ZUS

Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne jest złożenie w ZUS odpowiedniego wniosku EPD-21, czyli "Wniosku o niestosowanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych".

Oficjalny formularz jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zus.pl). Ponadto można go otrzymać bezpośrednio w placówkach ZUS.

Dokument nie jest skomplikowany. Należy w nim podać dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (imię, nazwisko, PESEL/NIP, adres), oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu 30 000 zł rocznie, a także złożyć podpis i wpisać datę przekazania dokumentu.



Wniosek można dostarczyć do ZUS na trzy sposoby, jak w każdym innym przypadku:

osobiście - w dowolnym oddziale ZUS (bez wcześniejszej rezerwacji),

korespondencyjnie - wysyłając wypełniony wniosek pocztą,

elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), po zalogowaniu się do konta.

Wniosek zaczyna obowiązywać od miesiąca, w którym został złożony, więc warto nie zwlekać z jego dostarczeniem, by szybciej otrzymywać świadczenie w wyższej kwocie.

Jakie oszczędności daje wniosek EPD-21?

Przy emeryturze w wysokości ok. 2 400 zł brutto comiesięczna zaliczka na podatek może wynosić nawet 200-250 zł. Wszystko dlatego, że po złożeniu wniosku EPD-21 ZUS przestaje potrącać tę kwotę, dzięki czemu świadczenie netto rośnie.

Dla wielu seniorów to różnica rzędu kilku tysięcy złotych w skali roku, które pozostają bezpośrednio do dyspozycji. Co ważne, nie trzeba czekać na zwrot podatku po rocznym rozliczeniu - środki trafiają na konto już w miesiącu wypłaty.

