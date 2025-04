"Nieodpowiedzialne" - tak chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do oświadczenia Wołodymyra Zelenskiego. Prezydent Ukrainy przekazał niedawno informacje wywiadu - ten jest w posiadaniu danych potwierdzających udział 155 obywateli Chin walczących po stronie Rosji. Tymczasem Moskwa broni Pekinu, zapewniając o partnerskich relacjach.

"Nasze wojsko schwytało dwóch obywateli Chin, którzy walczyli w rosyjskiej armii. Stało się to na terytorium Ukrainy - w obwodzie donieckim. Mamy dokumenty tych jeńców, karty bankowe i dane osobowe. Mamy informacje, że w jednostkach okupanta jest znacznie więcej obywateli Chin niż tylko dwóch" - przekazał we wtorek Wołodymyr Zełenski.

Później ukraiński prezydent dodał, że zaangażowanych w konflikt zbrojny może być "przynajmniej 155" Chińczyków i władze kraju o tym wiedzą. Pekin wielokrotnie zaprzeczał podobnym oskarżeniom, a w czwartek Lin Jian, rzecznik MSZ, oświadczył: "Radzimy odpowiednim stronom, aby uczciwie i rozsądnie spojrzały na rolę Chin i nie wygłaszały nieodpowiedzialnych uwag".

Chińczycy w Rosji "jako prywatni obywatele"

Zdaniem dziennikarzy BBC, środowe zaprzeczenia Pekinu i oświadczenie o "weryfikowaniu obecnej sytuacji" mogą sugerować, że obywatele ChRL przebywają na terenie Ukrainy "jako prywatni obywatele", a nie część sił zbrojnych ChRL.

Informacje te potwierdza również "Ukraińska Prawda", która doniosła, że jeden z pojmanych Chińczyków udał się do Rosji na podstawie wizy turystycznej i zapłacił 300 tys. rubli, by wstąpić do tamtejszej armii i uzyskać obywatelstwo.

Ucieczka z kraju i walka w obcym wojsku. Kompromitacja dla Pekinu

Jeśli doniesienia te są zgodne z prawdą, oznaczałoby to kompromitację dla komunistycznych władz, które zawsze szczyciły się lojalnością i patriotyzmem swoich obywateli. Ucieczka z kraju i próba wstąpienia do obcego wojska tak dużej grupy żołnierzy byłaby ciosem dla chińskiej propagandy usiłującej zmobilizować patriotyczne nastroje w obliczu eskalującego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi.

Rosyjskie władze skrytykowały oświadczenia Zełenskiego sugerujące udział Chin w konflikcie i określiły pozycję Pekinu jako "wyważoną", podaje Reuters.

