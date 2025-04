Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że wojska ukraińskie pojmały dwóch obywateli Chin. "Ukraińska Prawda" dzień później opublikowała relację jednego z nich. Redakcja otrzymała ją od żołnierzy operacyjno-taktycznej grupy "Ługańsk". Chińczyków wzięła do niewoli 81. Samodzielna Brygada Zmechanizowana.

ZOBACZ: Ukraińcy wzięli do niewoli dwóch Chińczyków. Walczyli po stronie Rosji

Pojmany zeznał, że dołączył do rosyjskiej armii dzięki pośrednikowi w ChRL. Dodał, że zapłacił za to 300 tysięcy rubli. "Motywacją do wyjazdu były obietnice rosyjskiego obywatelstwa. Przeszedł szkolenie wojskowe na okupowanym terenie obwodu ługańskiego, bez tłumacza, za pomocą gestów i przez telefon" - czytamy w relacji "UP".

Obywatel Chin walczył po stronie Rosji. MSZ ChRL: Analizujemy informacje

Chińczyk został pojmany w obwodzie donieckim. Rosyjska grupa szturmowa poddała się wówczas w obliczu ataku ukraińskich dronów. Ujęty żołnierz dodał, że przez barierę językową nie był w pełni świadomy sytuacji na polu walki. Jak ponadto twierdzi, motywacją do wstąpienia do rosyjskiej armii była chęć zdobycia obywatelstwa Federacji Rosyjskiej i zostania oficerem.

"Obywatel Chin współpracuje obecnie z organami śledczymi. Potwierdzono jego tożsamość i obywatelstwo. Jego rodzina - według niego - wiedziała o jego zamiarze wyjazdu do Federacji Rosyjskiej, ale oficjalnie trafił tam jako turysta" - wskazuje "UP".

ZOBACZ: Chiny nie ustąpią Trumpowi. Wojna celna eskaluje

Chińskie służby dyplomatyczne poinformowały, że analizują informacje o schwytaniu żołnierzy. Z kolei rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce wskazała,, że pojmani wojskowi to dowód na wsparcie działań wojennych Rosji przez Chiny.

jk/wka / Polsatnews.pl