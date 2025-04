​Rząd rozważa wprowadzenie programu najmu senioralnego, mającego na celu poprawę warunków mieszkaniowych osób starszych. Ma się to odbyć poprzez umożliwienie im zamiany dotychczasowych lokali na bardziej dostosowane do ich potrzeb - przede wszystkim takie, które nie sprawiają trudności w poruszaniu się po budynku.

Najem senioralny to inicjatywa, w ramach której seniorzy mieszkający na wyższych piętrach budynków bez wind mogliby zamienić swoje mieszkania na lokale komunalne usytuowane na parterze lub w budynkach wyposażonych w windy.

W zamian za wynajęcie swojego mieszkania gminie, seniorzy otrzymywaliby dostęp do bardziej odpowiednich lokali, co zwiększyłoby ich komfort i bezpieczeństwo. ​Stworzyłoby to też szansę na regularne opuszczanie mieszkania, aby uczestniczyć w aktywnościach dla osób starszych (np. sportowych czy towarzyskich).

Najem senioralny. Dlaczego to może być przełom dla tysięcy seniorów?

W Polsce wielu seniorów zmaga się z problemem zamieszkiwania na wysokich piętrach w budynkach bez wind. To znacząco utrudnia im codzienne funkcjonowanie i ogranicza mobilność.

Proponowany program najmu senioralnego ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez zapewnienie starszym osobom mieszkań dostosowanych do ich potrzeb, co może znacząco poprawić ich jakość życia.

W żadnym wypadku nie jest to eksmisja. Jest to opcja wsparcia, z której osoby w podeszłym wieku mogą skorzystać.

Jakie są założenia programu?

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, zgodnie z propozycją minister do spraw polityki senioralnej, Marzeny Okły-Drewnowicz, seniorzy zamieszkujący na co najmniej trzecim piętrze w budynkach bez wind mogliby wynająć swoje mieszkania gminie, otrzymując w zamian lokal komunalny na parterze lub w budynku z windą.

ZOBACZ: Złożenie wniosku w nieodpowiednim czasie może słono kosztować. Ci seniorzy stracą

Gmina miałaby możliwość podnajmowania tych mieszkań osobom oczekującym na lokale komunalne. Jest to więc korzystne dla obu stron.

Co mówi rząd i jakie są opinie ekspertów?

Minister Marzena Okła-Drewnowicz podkreśla, że celem programu jest poprawa warunków mieszkaniowych seniorów. Jest to opcja wsparcia, a nie obowiązek opuszczenia lokalu. Takie sytuacje nie będą miały miejsca.

Program wciąż jednak wymaga dopracowania. Klarowne muszą być kryteria kwalifikacji, standard oferowanych lokali czy mechanizmy finansowe. Warto też wziąć pod uwagę, że niejednokrotnie barierą architektoniczną są już schody prowadzące do bloku czy kamienicy. Całkowite wykluczenie osób mieszkających na parterze, a które oddziela od świata kilka stopni schodów, z możliwości skorzystania ze wsparcia może okazać się krzywdzące.

Co dalej z nowym pomysłem?

Obecnie trwają prace nad szczegółami programu najmu senioralnego. Planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz pilotażowych wdrożeń w wybranych gminach. Wszystko to ma na celu ocenę zasadności pomysłu oraz jego dopracowanie, aby na etapie wdrożenia pomoc była jak najskuteczniejsza i niedyskryminująca.

ZOBACZ: To nie przypadek. Seniorzy z tymi nawykami rzadziej chorują i wyglądają młodziej

Ponadto seniorzy mogą nie być w ogóle zainteresowani zmianą miejsca zamieszkania. Jak przekazał bezprawnik.pl, osoby starsze - pomimo niedogodności - często wolą zostać w swoich kątach, wśród przedmiotów i wspomnień, niż zamieszkać w lepszych warunkach, które są jednak dla nich całkowicie obce. Nie jest też jeszcze sprecyzowane, czy oferowane lokale na parterach będą miały dobre warunki, czy też będą wymagać np. niewielkich remontów.

red. / Polsatnews.pl