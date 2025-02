Artur Bartoszewicz ogłosił zbiórkę podpisów na stronie Ruchu 777. Przedstawił również swój program, w którym jest 21 podpunktów. Jego postulaty to m.in. odnowienie symboli narodowych i hymnu, patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży czy nacisk na historię i kulturę Polski.

Ekonomista chciałby też wprowadzenia zasad ochrony obywatelskiej jako elementu matury, pełnego dostępu do broni oraz "odbudowy imperium RP". Proponuje ponadto uchwalenie nowej konstytucji, która zawierałaby elementy demokracji bezpośredniej, takie jak weto obywatelskie czy wiążące referenda.

- Przede wszystkim trzeba zatrzymać upartyjnienie państwa polskiego, doprowadzić do ponownego rozwoju gospodarczego, silnego, zdynamizowanego, a to jest możliwe jeśli postawimy na gospodarkę, a przede wszystkim na demografię - podkreślił kandydat w nagraniu skierowanym do wyborców.

Artur Bartoszewicz startuje na prezydenta. Kim jest nowy kandydat?

Artur Bartoszewicz jest doktorem nauk ekonomicznych oraz specjalistą w zakresie polityki publicznej, finansów i pomocy publicznej, a także zarządzania strategicznego. Pełni funkcję adiunkta w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, działającym w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jako ekspert zajmuje się oceną projektów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Ponadto jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ZOBACZ: Jeden z kandydatów na zdecydowanym prowadzeniu. Sondaż rzuca nowe światło

Oprócz tego pełnił i nadal pełni funkcje w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w tym PZU, PGE oraz Węglokoksu. Posiada doświadczenie w obszarze private equity, public affairs oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Bartoszewicz jest autorem książek i publikacji naukowych, a także licznych ekspertyz. Stoi za inicjatywą oraz opracowaniem projektów ustaw. Przygotował ponad sto analiz i ewaluacji dotyczących ekonomii i finansów, finansów publicznych, pomocy publicznej oraz strategii i planowania długoterminowego, wspierając zarówno przedsiębiorstwa, jak i administrację rządową oraz samorządową.

Wybory prezydenckie 2025. Kto kandyduje?

Wybory prezydenckie, zgodnie z decyzją marszałka Sejmu Szymona Hołowni, odbędą się 18 maja. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury głosowania będzie miała ona miejsce 1 czerwca.

Do tej pory chęć startu ogłosiło 18 kandydatów. Oprócz Artura Bartoszewicza są to:

Magdalena Biejat (Nowa Lewica),

(Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej),

(Konfederacja Korony Polskiej), Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Sławomir Grzywa (Sami Swoi),

(Sami Swoi), Szymon Hołownia (Polska 2050/PSL),

(Polska 2050/PSL), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie),

(Wolni Republikanie), Wiesław Lewicki (Normalny Kraj),

(Normalny Kraj), Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju),

(Ruch Dobrobytu i Pokoju), Sławomir Mentzen (Konfederacja),

(Konfederacja), Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS),

(kandydat wspierany przez PiS), Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Aldona Anna Skirgiełło (kandydatka Samoobrony),

Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Rafał Trzaskowski (KO),

(KO), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy),

(Bezpartyjni Samorządowcy), Adrian Zandberg (Razem) i

(Razem) i Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców).

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.