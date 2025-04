"Mundurowi nikogo nie maltretują, tylko bronią granicy i dbają o nasze bezpieczeństwo. Wypowiedź pani Holland godzi w to bezpieczeństwo" - napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że słowa reżyserki są "skandaliczne i nieakceptowalne".

Holland: To nie jest zachowanie humanitarne

We wtorek Agnieszka Holland była gościem w Kanale Zero. Reżyserka stwierdziła, że migranci są "bici i maltretowani" na polskiej granicy.

Dopytywana, co nazywa maltretowaniem, odpowiedziała: "Bicie, szczucie psami, rzucania na glebę, wypychanie z powrotem tam, gdzie są torturowani przez Białorusinów".

ZOBACZ: Agnieszka Holland protestuje pod oknami premiera. "To były tylko pozory"



- To nie jest zachowanie, które jest ludzkie i humanitarne - dodała.



Holland przekazała, że wiedzę o tym czerpie od bezpośrednich świadków takich zdarzeń. Wyjaśniła, że osobiście na Podlasiu była dwa razy. - Ale nie musi pan jechać na Podlasie, żeby rozmawiać z ludźmi - dodała.

Holland krytykuje działania rządu. W tle prawo do azylu

To kolejny raz, kiedy Holland krytykuje działania obecnego rządu na granicy. W ubiegłym roku wzięła udział w proteście przed Kancelarią Premiera, kiedy Donald Tusk ogłosił propozycję zmian w kwestii prawa do azylu.

- Nie wiem nawet jak to nazwać. Kłamstwo, rozczarowanie, ale też konfuzja. Co znaczy to, czego broniliśmy przez te osiem lat (w czasie rządów PiS - red.) często z wielkim poświęceniem? Wielu tutaj spośród nas poświęciło te osiem lat swojego życia i zdrowie, swój dostatek, życie zawodowe i rodzinne - ponieważ myślało, że to słowo "konstytucja" nie jest tylko pustym słowem - mówiła wówczas Holland.